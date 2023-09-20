很多反華論者認為，一旦中國大陸攻打台灣，美國一定會派兵協防。這些人固然明白，山姆大叔即使願意出手，也不是基於國際道義，只是為保障自身利益而已。然而即便如此，那也不過是一廂情願的想法，國際政治充滿陰謀計算，局中可以藏局，絕不是頭腦簡單之人，所能輕易預見的。

近日，美國一位退休軍人兼國防研究員，在國會山莊的報刊上發表文章，內中有意無意之間，可能已經將美國的秘密構思和盤托出。他認為美國不會也不應該插手台海戰爭，只有坐看子彈亂飛，美利堅才能檢到最大的便宜。

該文指出，假如美國協防台灣，與解放軍全面作戰，美軍最少要損失4艘航空母艦、數十艘其他戰艦、數百架飛機，以至數萬名士兵。莫說美方並沒有必勝把握，即使能夠僥倖贏出，中美兩國的實力也要同時大幅度倒退，山姆大叔從中沒能獲取最大利益。

更好的方法是袖手旁觀，任由中國大陸攻打台灣，開展人類歷史上最大規模的一場搶灘登陸戰。如果美國不參與協防，台灣當然會淪陷，但據五角大樓估計，解放軍在此役中定必損失慘重，再加上戰後各國對大陸實施的杯葛與制裁行動，勢必使中國的國力倒退10年甚至數十年。山姆大叔坐收漁人之利，從此就可以高枕無憂，不必擔心世界霸主的地位，會再受挑戰。

上述言論不是出自美國正、副總統，也不是來自五角大樓，按理並無太大代表性，但從另一個角度看來，真正的深層韜略，政府官員又豈會輕易宣之於口？反倒這類半民間、半官方人士，身上並無太多包袱，他所講出來的道理，說不定更能切近實情。