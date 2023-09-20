繼柬埔寨新任總理洪馬內日前訪問北京後，泰國新總理賽塔也將在下月初訪問中國，討論如何促進兩國關係。柬埔寨和泰國皆在早前進行了換屆大選。兩位新任元首上任後第一時間訪問中國，反映在當前中美關係緊張的氛圍下，中國仍能和這兩個國家保持良好關係，殊為可貴。但我以為北京的外交政策仍有檢討的地方。

說起中國的外交方針，最為人熟知的是「和平共處五原則」，當中一項是「互不干涉內政」。猶記得上世紀40年代末新中國甫成立，就在國際上遭遇西方國家孤立，形勢險惡。北京政府於是提出「不干涉別國內政」，以安撫鄰國。這一項外交原則在當年成功幫助中國突破歐美封鎖，在發展對外友好關係中起到了很好的作用。

中國多年來在「互不干涉內政」原則下，一直甚少與別國的反對派深入交往，這在某程度上釋除了一些國家對中國的疑慮，但另一邊廂也導致中國與外國的不少政黨關係一般。當這些國家出現政權交替的時候，中國的外交就顯得很被動，要再重新和新的執政政黨打交道。最極端的情況是，當一個反對派的領袖上台後，經常在一夜之間變臉，轉而投向美國陣營，令北京辛辛苦苦的努力付諸東流。

其實，不干涉別國內政並不等於不能和外國的不同政黨來往。許多國家的反對黨都是尊重本國政治體制的，並不像香港本土和激進的反對派，在本質上是要推翻現有的政治體系。隨着近年全球各國政黨輪替漸成常態，中國的外交方針也要與時並進，多點與外國反對派交往。當然，北京必須強調無意干涉別國內政，也不謀求改變外國的制度，加強與別國不同政黨聯繫，純粹是要相互學習理政經驗，為世界繁榮穩定作貢獻。