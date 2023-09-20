俄烏戰爭綿延至今，已經造成歐洲與美國重大的經濟負擔，令人訝異的是，儘管美國一直被視為烏克蘭最強而有力的支持者，但根據《經濟學人》的報道，若將長期援助也計算在內，整個歐盟對烏援助竟高達1,319億歐元，接近美國695億歐元的兩倍！而這還不包括英國與挪威等非歐盟國家的援助。

歐洲能提供的資源實際上正趨向枯竭，但與此同時，荷蘭人權運動家，「海牙和平項目」創始人德容格卻發現，本應積極推動和平的歐洲，卻沒有提出任何和平倡議，所有的討論都集中在戰爭升級與制裁上，這和歐洲的利益完全背道而馳。

德容格認為：「如果歐洲真正擁有主權，並理解到這場衝突對自身的破壞性有多大，就會以理性為指導，在任何情況下都會選擇和平。」

造成這種情況的原因，正是因為對美國提供安全體系的過度依賴，導致歐盟的政治決策不再獨立，無法自由選擇外交政策，完全被美國牽着鼻子走。而任何質疑或拒絕這種趨向的人，就被視為異端，不是被媒體抨擊，就是直接被無視排擠。

從歐盟最近醞釀對中國電動車做反傾銷調查也可看出，歐盟無法對美國伸張自己的主權。歐盟認為中國補貼電動車造成不公平競爭，想祭以懲罰性關稅，卻忽略了不僅自己也在補貼電動車，美國對電動車的補貼也不遑多讓。然而歐盟寧可冒着可能被報復的風險對中國調查，卻從來沒打算對美國電動車也施加懲罰性關稅，理由很簡單，歐盟在美國面前，已經成為不折不扣的小弟。

在美國國力衰退，更傾向於為了自己的利益，要求盟友做出更多犧牲之際，歐盟該仔細思索，是否該是取得自己獨立地位的時候了？