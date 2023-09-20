世界局勢充滿變數，到頭來誰負誰勝，都真係天知曉！之不過，於不確定嘅年代，還是有智庫、專家等愛作出預測；呢，好似國際4大會計師之一嘅羅兵咸永道（PwC）曾作出2050年經濟預測，以購買力平價（Purchasing power parity）算嘅GDP嘅分量，第一名係中國20%，第二名係印度15%，第三名係美國11.6%，第四名則係印尼3.6%；其餘5至10名依次係巴西、俄羅斯、墨西哥、日本、德國、英國。

以上可以見到，10大中亞洲國家佔其4，日本降至第8，令人有點意外。數字預測不一定可靠，何況係20多年後嘅事，之但係，老朽相信，東方崛起而西方萎縮，卻係勢不可擋！尤其中印所謂「龍象之爭」更是矚目。

剛過去嘅二十國集團峰會（G20），美國總統拜登忙於巴結印度總理莫迪，莫迪視峰會為難得嘅外交良機，盼藉此提升印度喺國際事務上嘅地位，亦人之常情。印度卯足全力嘅外交騷，宣傳全球南方概念，好明顯又係衝着中國而來，要爭奪太平洋島國和非洲盟友。呢，莫迪熱炒「全球南方」概念，加上美國嘅煽動，明顯想同中國「一帶一路」爭一日之長短；近年印度喺軍事上亦在「厲兵秣馬」！

印媒引述消息報道，印度海軍正添購68艘軍艦，總值約1,877億港元，期望於2035年擁有200艘軍艦，確保有能力同喺印度洋擴張嘅中國海軍抗衡。其實，即使畀印度達到目標，屆時真擁有200艘軍艦又如何，皆因中國喺軍艦數目必比印度更多更先進！印度有官員都指出中國過去10年引進150艘軍艦，預計未來5至6年，軍艦數目會從目前嘅355艘增至555艘，數字未必正確，但中國武器尤其高超音速導彈必更犀利！印度以有涯隨無涯，殆矣！