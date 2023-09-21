正論：過渡屋問題叢生　滲漏生銹怎住人

公屋輪候冊大排長龍，為了協助基層盡快脫離劏房，港府推出過渡性房屋予長期輪候公屋人士申請，用意不能說不好，但這些過渡屋不僅數目及居住年期有限，其組裝合成興建技術，質素亦屢被質疑。果不其然，元朗錦上路過渡屋項目「恒莆新苑」，早在黑雨之前已嚴重滲漏，單位既發霉又生銹，反映了問題叢生的冰山一角。

房屋局證實，項目內多達219個單位受滲漏影響，即逾兩成單位出事，當中58伙情況最嚴重，需更換所有牆身板、天花板、牆身內的隔熱材料和膠地板等，幾乎等於重建。從照片可見，單位漏水儼如瀑布，喉管嚴重生銹，牆身發霉發黑，甚至長出菇來，非常駭人。負責管理項目的非政府組織對此表示失望，當局則聲稱已責成承建商維修，又形容在工程期間因天氣情況令單位出現滲漏屬「個別事件」。

早在今年4月，地盤監督已發現項目有滲漏，當時還未踏入打風季節，證明組裝合成的過渡屋質素及手工極有問題，早前又是十號風球，又是世紀黑雨，項目更是不堪一擊。房屋局推說滲漏主因是單位沒有關好窗，但始終不得不承認，單位內的大門無法承受暴雨沖擊，在防水屋頂未蓋好時，大雨經門框滲入單位，以及每個單位天花頂位置的檢視生口蓋沒有封好等。

隨着極端天氣愈來愈常見，連明星藝人住的豪宅也出現滲漏，這些「輕飄飄」的組合屋是否經得起風吹雨打，不能不令人懷疑。誠然，組裝合成技術已很成熟，例如經常地震的日本，住屋便多以組合屋形式興建，既抵受到風暴吹襲，在地震時亦能盡量減少人命傷亡。

另外，組合屋最大優勢是大大縮短興建時間，今年3月，當局公開位於東涌的全港首個組裝合成公屋模擬單位，揚言5日能建20伙，造價亦比用傳統方式興建的公屋貴一成。問題是，過渡屋不同於正式公屋，用料肯定不如正式公屋講究，加上今次項目的興建程序，是在四層高的單位完成後才安裝俗稱架空天花的屋宇上蓋，頂層並非與天花相連，終致一遇風雨即漏水。

須知道，漏水而令牆身及喉管發霉生銹，隨時危及單位結構安全，後果可大可小。港府曾表示日後會大規模應用組裝合成技術加快建屋，究竟真的如房屋局所說屬個別事件，還是用料質素有問題，以至興建程序出錯，當局必須公開交代，有問題須及早補救。一旦其他過渡屋都存在結構危險，基層脫離劏房一樣無法住在安全適切的環境，有違港府原意還是其次，樓塌人亡才是最不堪設想！

說到底，過渡屋無法真正解決本港住屋問題，是否還要繼續大量興建，實在有商榷餘地。正如關注團體調查指出，市民寧願港府興建更多正式公屋，一勞永逸讓基層上樓，都好過花費資源搞過渡屋。皆因入住年期有限，地點又隔涉，何況挖東牆補西牆，以過渡屋來掩飾公屋落成量不如預期，根本是自欺欺人而已。