南韓外交部表示，中國、日本及南韓計劃下周在首爾舉行高級別會談，討論三邊合作等議題，亦會談及舉行三國首腦會談。這將是自2019年停辦後，三國4年來首次進行高級別會談。然而，中日韓三國不但立場迥異，文化亦南轅北轍，這種會談能有甚麼實際效益，實在啟人疑竇。

雖然日本共同社7月引述消息報道，中央外事工作委員會辦公室主任王毅在印尼與時任日本外相林芳正會談時，曾詢問中日韓三國舉行磋商會議意向；南韓駐美國大使趙賢東8月在華盛頓出席一個智庫論壇時，亦透露正尋求於今年年底前舉行中日韓會議。但眾所周知，在美國的拉攏下，在南韓總統尹錫悅不惜被指展開「屈辱外交」下，韓日「聯乘」成了老美在亞洲部署的遏華棋子，換言之，中日韓會談說穿了其實就是中國與老美間接交手，看看去完大衞營的哼哈二將葫蘆裏賣甚麼藥。

既然哼哈二將只是老大哥的棋子，那麼所謂討論三邊合作，試問除了簡化簽證、加強三地人民往來之類的小項目外，只要稍為觸及美國利益大餅的敏感議題，韓日一概不能話事；撇開晶片、訊息通訊技術等合作不談了，就連簡單如圍繞中方關切的日本福島核污水排海問題，日方也不見得會在這次會談中公布對全地球負責任的承諾。這種會談又有何效益可言？它純粹只是哼哈二將代老大哥出面，向中國擺款叫陣的場合而已。

中國為何要撥冗出席？一本剖析中日韓三國文化的著作，點出了三國不同的開會文化，從中可見端倪：日本人即使有不同意見也會先聽，然後配合集體行動；韓國人即使代表在說話，也要各抒己見，吵吵鬧鬧；中國人有裝傻的智慧，其他人一邊參加談話，他一邊環顧四周。現在明白了嗎？