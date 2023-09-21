中國嘅外交正在打開新局面，儘管中美關係日趨複雜化，美國總統拜登周二喺紐約聯合國總部嘅演說，全長約30分鐘，佢批評俄羅斯「赤裸裸」侵略烏克蘭，亦表示尋求負責任地管理美中之間嘅競爭，防止兩國衝突。

呢，聯合國秘書長古特雷斯喺第78屆聯合國大會期間呼籲成員國團結，之不過聯合國193個成員國中，僅有145國派出國家元首或政府首腦出席，美國以外嘅4個安理會常任理事國，包括中國、俄羅斯、英國及法國嘅領袖，全部缺席，俄羅斯由外長拉夫羅夫代表列席，中國則由國家副主席韓正代表出席。國際危機組織的聯合國事務主任高文指出，喺普京和習近平缺席下，拜登會趁機加強美國與非西方國家嘅關係，不過老朽唔覺得有用。

事實上，美國向來講一套做一套，才令中國不再存有太多幻想。中國走出新冠疫情後，對「小國」嘅外交屢有突破，屈指數吓，就有加蓬、剛果民主共和國、厄立特里亞、吉爾吉斯斯坦、洪都拉斯、巴巴多斯、圭亞那等。有論者指出，呢類看似冷門嘅國家能擠進首腦訪華潮，必有其特別之處，例如屬於潛在嘅洲際交通樞紐，或是所在區域嘅經濟明星。要言之，中國眼光遠大，「一帶一路」建設櫛風沐雨10年，默默耕耘，條路難行，亦已從爬行走向蝶變！

呢嗱！敍利亞總統府日前發聲明指，總統巴沙爾‧阿薩德將訪問中國，在北京和常州參加一連串嘅會議，兩國領導人將舉行中敍峰會。巴沙爾‧阿薩德上次訪問中國是2004年，係敍利亞國家元首自1956年和中國建交以來，首次訪華。習近平今次情願接見敍利亞總統，也不出席聯合國大會，令「習拜會」落空，可見中美關係短期內難有改善，而中國嘅外交突破卻陸續有來！