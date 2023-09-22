娛圈單打：一手擁美入懷　幾時拉埋天窗

「大王」安德尊與《流行都市》好拍檔宋芝齡緋聞傳足幾年，當事人始終不置可否，但日前大王62歲大壽，難得一班好同事在錄影廠為他慶生，不知是否太高興，大王竟然一手將宋芝齡擁入懷內，更親熱地打女方大腿打到啪啪聲！

早前宋芝齡先至喺社交網貼出中式裙褂照，身旁另一半赫然就係安德尊，當時已經搞到網民起哄，紛紛追問二人是否好事近。如今大王又在生日如此大日子肆無忌憚放閃，宋芝齡彷彿女主人一般，連現場的藝人同事都為之側目，直言從沒見過大王跟女性如此親密。嗯，睇怕呢對緋聞男女，應該都走唔出對方的五指山嘞！

不說不知道，大王原來係粵語片明星曹達華契仔，雖然他私生活一向低調，但據指身家豐厚，在元朗擁有多幅地皮，絕對係鑽石王老五。他去年自爆，經宋芝齡介紹下在南韓買咗座山作投資，財力雄厚之餘仲咁聽女方支笛，可見感情匪淺，下一步都好應該拉埋天窗啦。

話時話，大王早屆「耳順」之年，雖然至今未婚，但冇可能冇拍過拖。小道消息指出，他年輕時跟初戀女友感情非常要好，女友要到菲律賓升學，他亦照跟，因此在當地學院藥劑學系畢業。可惜啊，女友後來病逝，令大王非常傷心，此後心如止水，直到開朗活潑的宋芝齡出現，大王又重拾笑顏。

當然啦，講起大王不得不提他的名廚「死敵」李錦聯。有指大王非常頂唔順李錦聯過分姿整，二人合作期間屢屢出言互窒，充滿火藥味，甚至曾發生肢體衝突。所謂關公都有對頭人，人夾人緣嘅嘢，真係講唔埋。