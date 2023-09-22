香港「一國兩制」要不走樣、不變形，行穩致遠，中央全面管治權要落實，愛國者治港要到位，要清除香港潛在的亂源，要壓制反中亂港、外國代理人勢力捲土重來，「司法獨大」這個障礙是繞不開、要堅決搬掉的。然而這件事做起來很難，關鍵是香港司法體制和人事有「一國兩制、港人治港、高度自治」、香港《基本法》罩着，有「司法獨立」罩着，中央政府和香江府衙不知如何措手，其中「司法獨立」更成了有人抗拒司法改革、抗拒中央全面管治權，維護「司法獨大」的有力武器。

不錯，香港《基本法》第一章總則第二條規定，由全國人大會議授權香港特區享有行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權，《基本法》第四節也規定了多條司法機關享有和行使「司法獨立」的權力。但是，這些並不能成為有人要將「司法獨立」膨脹成「司法獨大」的理據，全國人大會議的授權和《基本法》的規定從立法原意到具體內容，更沒有香港司法機關可以處於「司法獨大」的特殊地位。

「司法獨立」作為法治社會、建立司法制度和法律體系是一項原則和精神，但它不是孤懸於世的，不是凌駕一切的，它是國家主權架構中的一部分，任何司法機關享有的「獨立的司法權和審判權」都不是自我生成的，而是被國家最高立法機構、憲法憲政授權的，人們只是在這些意義述說「司法獨立」，同時國家憲制、憲法也對「司法獨立」作出必要的限制，防止「司法獨立」濫用，成為「司法獨大」。

香港的問題，是由於歷史原因和現實需要，在「一國兩制」框架下、為了「五十年不變」，賦予了英倫管治香港的整套法律制度更大的「獨立自主」的權力。有了這樣的權力，香港司法中人就目無國家、目無憲法，自我再賦權、再膨脹，對香港《基本法》、《港區國安法》和中央全面管治權不放在眼裏，永續香港司法獨大。