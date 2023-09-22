華為食堂有張海報最近在網上熱傳，令無數中國人動容。海報的內容是二戰時期美國記者採訪一位即將奔赴抗日前線的中國士兵。記者：「你多大了？」士兵：「16歲。」記者：「想你的家人嗎？」士兵：「他們已經死了。」記者：「你覺得中國能勝利嗎？」士兵：「中國一定會勝利的。」記者：「當中國勝利之後，你準備幹甚麼？準備娶妻生子，還是繼續參軍？」士兵笑了笑：「到那時候我已經戰死沙場了。」

不是煽情，也不是矯情，而是真性情，這就是華為精神。正是憑着這種精神，這家民營企業才能頂住美國及其盟友的全面打壓，也才能突破技術封鎖實現再度飛躍。如果中國再多幾家這種硬骨頭企業，何事不成？何懼打壓？

美國商務部長雷蒙多坦言，對上月訪華期間華為推出新產品感到「不悅」。這就對了，毛澤東早就說過，人民大眾開心之日，就是敵人難受之時，日後令老美不悅的事情還多着呢。美國政界正鼓譟要加大對中國技術封鎖，連中低端晶片也一併禁運。那就禁運好了，中國持續加大晶片研發力度，自足率不斷提升，估計用不了多久一般晶片就能基本實現自給自足，高端晶片的難題也終有完全克服的一天。雷蒙多說沒有證據顯示華為具備大量生產先進智能手機晶片的能力，那是因為她根本不了解華為，更不了解中國。

華為創始人任正非說，美國制裁對華為是壓力也是動力，被打壓前華為把基礎平台建在美國，現在華為基本用上自己的平台。這反映了一個事實，美國的打壓正是中國自主研發的最大推動力，難道美國政客不明白這個道理？他們不是不明白，而是為遏制而遏制，根本不計後果。但美國商界尤其是科技巨頭顯然理智得多，他們知道一旦失去中國市場，就意味着永遠也回不來，而沒有中國市場提供源源不絕的動力，他們的科研投入和創新能力也必然會大受影響。

海納百川，有容乃大。過去美國之所以成功，其中一個原因就是開放包容，廣納天下資金和人才，積極推行全球化；現在為了阻止中國發展，竟然開歷史倒車逆全球化而行，而且愈來愈不擇手段。其實不管美國如何遏制打壓，如何封鎖禁運，中國都會繼續發展，雙方科技差距必將逐步收窄，美國獨霸天下的日子也將會一去不復返。