在內地有「爭氣機」之稱的華為Mate 60 Pro，甫推出即引發轟動，皆因它突破了美國封鎖，竟能應用7納米製程的麒麟9000S 5G處理器，絕地反擊實在令人嘆為觀止。然而，除了中芯國際的國產晶片外，外界最新拆解手機後發現，南韓晶片商SK海力士的RAM和NAND Flash也應用在該款手機上。

SK海力士隨即發聲明以「明志」，強調自2020年美國對華為的制裁生效後，他們就沒有與華為有生意往來，表示會就事件作出深入調查。隨後有消息指出，華為手機內的SK海力士晶片乃係過去的庫存，但單是Mate 60 Pro的國內預訂數字就達到2,000部，加上Mate 60 Pro+和Mate X3摺機亦會在今年內上市，若單單只是庫存，能支撐如此大量生產嗎？

這一切謎團，或許要留待本月25日舉行的發布會才有望解開，但華為先聲奪人已是不爭的事實。再說，華為未被制裁前，SK海力士對華為的銷售額，就佔其總銷售量的一成，在南韓半導體出口暴跌的今時今日，會不會有公司跟華為暗通款曲，或經過第三方管道購入，這些可能性都不能排除。不過，若華為始終需要依賴外國晶片，則表明國產晶片革命尚未成功，同志仍須努力。

姑勿論如何，為了擺脫美國封鎖，華為早就有「置之死地而後生」的覺悟。美國對它祭出制裁令前，華為2019年的全球銷售量達到2.4億部最高峰，正因為超越了蘋果，威脅到美國科技大國地位，美國才會傾舉國之力來打壓一間民營企業。難得華為打不死，正逐步重出生天，並且大手筆拿出盈利的25%投入科研，比例之重冠絕同儕，任正非更揚言「華為儲人才不儲美元」。要實現全部技術自給自足，只是時間問題而已。