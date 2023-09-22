常言道「量大者福大」，一個人是否福緣深厚，往往看心態便知。如果此君「憎人富貴厭人貧」，尤其受不得人家好，別人冒出頭來，他就滿口酸詞兒，總想着要挑出對方的毛病。這樣的人若然未享富貴，恐怕終身難享；若然已享富貴，便是在自我折損。這番道理放諸個人如是，放諸一個國家亦是如此。

美利堅貴為世界第一強國，固然是已享富貴的地方，但觀乎這年頭華盛頓政府的一眾菁英，上至總統，下至各級官員，他們的行事與出言，往往跟一個小家子氣的婦人無異，完全無法體現出大國領袖的氣魄。昔日的林肯、羅斯福甚至去到奧巴馬年代，都不會是這般模樣。美國的國運要由盛轉衰，大抵非關天命，而是由管治者的心態造成。

由去年開始，美國總統拜登隔三差五，便要開腔貶損中國，說中國經濟正陷入困境，國民生產總值的增長已不復當年。慢說拜登所言未必是事實，即使現實確是如此，但身為第一大國的領袖，頻頻「唱衰」別人，不覺得有失身份嗎？你試想像，假如本城首富公開對傳媒說：「香港富豪榜上排第二的仁兄，他的家族生意正陷入困境，此君的身家再想追上我，恐怕連門都沒有。」咱們的首富要是這樣說，那便真叫丟人現眼。

本城市的首富絕不會如此出言，反倒是堂堂美國總統卻經常這樣做，你說可笑不可笑？況且，滿肚小家子氣的還不止拜登一人，近日美國商務部長雷蒙多便公開吐槽，說中國電訊設備商華為是華府明令制裁的公司，但在她訪華期間，華為卻突然推出新產品，此舉明擺着不給她面子，讓她不悅。嗚呼！這位美國商務部長，論氣量，恐怕還不如牛頭角順嫂。