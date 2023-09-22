現年80歲，已經是美國史上最年長總統的拜登，仍想積極爭取連任，最近他終於正面面對自己的年齡問題，表示：「相信我，我比任何人都清楚這件事。」但他強調自己為何要爭取連任，是因為：「特朗普和他『讓美國再次偉大』的共和黨，決心要摧毀美國的民主。」他細數自己豐富的經驗如何讓他能應對新冠疫情與烏克蘭戰爭等危機，還宣稱絕對不會向「獨裁者」低頭，因特朗普要做的事情和普京根本一模一樣。

儘管一個是蕞爾小島，一個是當世第一強國，但拜登的說法卻令人有強烈的即視感，他爭取選票的手段竟和賴清德大同小異，都是靠所謂「民主與專制」的對比，販賣杧果乾（亡國感）來勒索選民支持。理由也很簡單，因為在遼闊的太平洋兩端，台灣的民進黨與美國的民主黨都在內政外交上千瘡百孔，把自己的人民帶入更危險的境地。

令人喟嘆的是，2016年特朗普之所以能夠當選，靠的竟同樣也是賣杧果乾；所謂的「讓美國再次偉大」，也是從另一個角度宣稱美國已經走向衰落，再不搶救便將面臨亡國困境。有趣的是，由於極可能捲土重來、再次和拜登角逐大位的特朗普，年齡也不過比拜登小3歲而已，若是2024年真的由特朗普挑戰成功，也將是美國史上當選時最老的總統。所以特朗普並沒有把攻擊點放在拜登的年齡上面，而是強調拜登的「無能」才是讓美國逐漸失去世界霸主地位的原因。

綜觀現在西方主流民主國家，無論德國英國法國，競選時口號也大同小異，這除了反映當今歐美普遍的政治與經濟瓶頸外，是否也意味着當民主發展到一定程度，缺乏向上攀升的動力之時，便將走入民粹的質變呢？這個問題值得我們深思。