世界視線：突破封鎖與制裁　拉攏中俄抗美國

最近無論是主流（特別是美國本土）還是反主流傳媒都關注到，過往一直被美國政府大力制裁的國家，都由暗裏承受，到如今更明目張膽的向中國和俄羅斯靠攏。這是否全球開展了新格局，顯示美國的霸權地位愈來愈被動搖呢？

首先是委內瑞拉總統馬杜羅訪問中國，進一步推展中、委合作，引發拉丁美洲新一輪經貿合作外交策略的推展。馬杜羅訪華的目的，是希望委國可擺脫自2015年以來美國實施的制裁，特別是要求中國可提供零件和運輸設施，使委國可提升原油生產、提煉及出售；另外，可以在水產及農產方面合作，出口中國以提升委國經濟多元化，特別是向中國出口海參及魚方面，都有美好的前景。

在接受中國官媒訪問時，馬杜羅強調中、委兩國均奉行反霸權及反殖民地主義，同時批評華府凍結委國在美國的石油大企業資產，亦感謝只有中國在新冠疫情時期大力提供醫療藥物。如今西方主流媒體關注的是，中委之間已提升至「全天候戰略夥伴關係」，挑戰美國過去一向不接受拉美國家與外來國家結盟的「門羅主義」。美國前總統特朗普一直稱拉美是美國的後院，而拜登上任之初一直稱拉美是美國的「前院」（front yard），如今中委建立「全天候戰略夥伴關係」，美國民主及共和兩黨都感到焦慮。

此外，北韓領袖金正恩到訪俄羅斯，大膽表示對俄羅斯總統普京挑戰美國霸權主義的支持，這明顯是回應早前拜登與南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄構築應付中俄朝的會面。金正恩今次行程中造訪不少俄羅斯的軍工設施，特別強調兩國會加強軍事合作，不單止警告南韓大量向波蘭軍售可能會影響俄烏戰爭走向，也是回應美國有意在菲律賓部署攻擊性導彈的計劃。美國則表示關切北韓會否向俄羅斯提供武器援助。

另一個重要的政治訊息，是無論中國或俄羅斯，都在利用自己的優勢鞏固國際反霸權的地位，委內瑞拉就明確表示會加入金磚組織以加強突破美國的經濟制裁，而金正恩訪俄，也關切如何可以和中俄加強經濟合作。如今令華府擔心的是，有更多國家接踵而來和中俄發展經濟關係，使美國在全球漸漸失去供應鏈方面的價值。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻