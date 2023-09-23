中美關係會怎樣走向呢？

對美國而言，當然是表面與中國和好，製造出和平友好的氣氛，目的是要中國政府依美國的需求行動。一是政治上不要對美國的挑釁作出強烈反制，妨礙美國在中國周邊和國際上對中國圍堵制約的部署。

二是中國要像2008年那樣，出錢幫助美國度過當前加息帶來的國內經濟困難，中國不能在美國撤資、拋售美國國債，反而應把資金大量投入美國，讓中國企業、中國富人把資金從中國調往美國，支撐美元強勢，填補美國資金缺口。讓人民幣貶值來捍衞美元的強勢，使美國加息可以打擊歐元及國外向其挑戰的金融勢力，卻減少美國國內金融危機的風險，使美國可順利克服另一個2008年危機來臨的威脅。與此同時，美國可借人民幣、人民幣資產和中國金融（股市、債市、樓市）疲弱來鼓動國際資金（包括中國本身的資金）撤離中國，投入美國，進行資金從中國大撤退的部署，加快完成對中國的金融脫鈎。

這應該是美國對華的戰略大布局，表面的和解不過是一如2014年《明斯克協議》對俄羅斯的欺騙做法，迷惑中國，也動員中國國內的親美勢力配合。

對中國而言，美國在實際行動方面加緊對華施加壓力，絲毫無退讓和解的傾向。但是，中國國內還有不少迷信韜光養晦、害怕與美國抗衡，也有利益與價值觀都親美的勢力，面對美國口頭的和解，他們都會鼓吹用中國的讓步來換取美國取消敵對和敵意。美國和解的姿態正觸發中國內部的爭議，美國的撤資和人民幣顯現的金融危機風險也產生出巨大政治壓力，要求中國金融財政外匯政策改變，以適應附從美國來逃避危機。中國國內外的問題一下子變成親美抗美之爭，甚至涉及保衞改革開放之爭，後者把改革開放簡單化和政治化為依從美國的「市場」勢力，放棄代表中國國家利益的政治力量。美國幾十年在中國培植的親美人脈、勢力和價值觀念，開始發揮其政治作用了。

中美之爭便進入關鍵階段，中國能否堅持本國利益，不為美國的諸多公關做作所迷惑呢？抑或是不為所動，還是按本身的步伐，構建防衞體系，對抗美國今後將會加強的壓力？中國怎樣取捨，將會決定在今後中美之爭中能否有力保衞中國人民利益與國運，不會最終走上蘇聯覆轍。這是歷史抉擇的時刻。