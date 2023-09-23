美國總統拜登日前在聯合國大會發表講話，依然大談中美關係發展，指美國尋求負責任管理與中國的競爭，使之不會演變成為衝突；但未如去年般提到台海問題，顯然是不想在聯大會議上「刺激」、「挑戰」中國。

在去年的聯大演說中，拜登提到「我們尋求維護台灣海峽的和平及穩定」，並繼續遵循美方的一個中國政策，「協助預防兩岸衝突」，聲稱反對兩岸任何一方單方面改變現狀。去年拜登糾集盟友打擊中國時趾高氣揚，故在聯大會議上公然拿台灣問題、台海局勢說事，公然干預中國內政、干預中國統一事業，阻撓大陸和台灣「任何一方單方面改變現狀」，也即維持這個最有利於美國分裂中國的現狀，把台灣當成美國棋子的現狀。拜登把這種赤裸裸干預中國內政的霸權行徑，美化成為「我們尋求維護台灣海峽的和平及穩定」！

然而，過去一年，美國的干預和霸權行徑連連碰壁，受到沉重打擊，加速了大陸對完成統一大業、解決台灣問題、反對分裂、完成武統的局勢到來。如果說，拜登在去年聯大會議上對中國的叫囂和挑釁還能嚇唬一些人的話，今天恐怕是誰也嚇唬不了，甚至拜登本人也沒了勇氣，不敢再談「台灣問題」、「台海局勢」了。

台灣問題關乎中國領土完整和主權，是中國核心利益的核心，是不可觸碰的首條紅線。為此，中國敢和世界上任何惡勢力包括「唯一超級大國」美國打仗，血拚到底，這樣的決心和意志，中國不知表達過多少次。過去一年，解放軍以常態化的環台軍演和戰備警巡，展現強大實力；美國再傲慢、再充滿了自大和偏見，也不能不感到巨大的壓力，不能不感到北京決心武統不惜和美國開戰絕非說着玩兒的。

白宮、華府、五角大樓、議會，已有愈來愈多的政客、精英們認識到這點，拜登為了不再丟人現眼，只好裝聾作啞，聯大演說中不提台灣為妙也。