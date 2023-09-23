加拿大一名主張印度旁遮普邦獨立的錫克教領袖遇刺身亡，觸發加印兩國關係驟然緊張。諷刺的是，以往俄羅斯、伊朗等國家一涉嫌刺殺反對派的政治人物，西方國家就會第一時間跳出來譴責。這次杜魯多政府聲言印度策劃該宗暗殺行動的證據確鑿，美英卻不約而同地一起緘默，再次說明國際政治的虛偽。

說起印度這個國家，其實也很有意思。它獨立後就師承英國，建立一人一票的西式民主制度。從規模上而言，印度的選舉堪稱全世界最大的選舉活動，不得不說是一項巨大的成就。但從另一個角度看，印度所謂的民主又不是那麼民主。譬如，民主追求人人平等，可印度仍然是世界上女性社會地位最糟糕的國家之一，女性在日常生活中屬於二等公民，甚至不時爆出令印度蒙羞的強姦事件。又如印度傳統文化含有明顯的種姓制度等級，進而衍生出種姓政黨，嚴重阻礙印度的民主發展。

至於宗教問題，儘管印度政府一直強調保障宗教自由，社會上卻充滿着歧視宗教少數派如錫克教的氛圍。目前執政的印度人民黨，就是一個主張印度教民族主義的政黨。由莫迪領導的印度右翼人民黨上台後，一直推動印度教式的民族主義，結果引發國內不同宗教信徒仇恨、犯罪事件急遽上升。而莫迪對國內歧視宗教少數派的做法保持緘默，又變相鼓勵這些違反宗教自由的行為持續。總而言之，印度距離民主國家的標準仍有相當遠的距離。

多年來，許多在海外的錫克教信徒不斷推動旁遮普邦脫離印度獨立，成了印度政府眼中釘，在加國進行暗殺並不出奇。美英一直拉攏印度等所謂有共同民主價值觀的國家合作以制衡中國，這次刺殺風波也令美英的國際形象遭受重創。