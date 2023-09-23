甘迺迪總統圖書館基金會將頒發「國際特別勇氣獎」給日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅，理由是兩人把複雜的歷史問題擺在一邊，致力於修復關係，這是難以置信的勇氣。不過，我認為如果是以這個理由，那麼應該只能頒發給尹錫悅，岸田的獲獎理由則應重新撰寫。

原因很簡單，日韓兩國間的問題肇因於日本對韓國的侵略與殖民統治，而即便日本戰敗，卻一直不願真誠面對過去所犯下的罪行，導致兩國人民間的仇恨感始終無法消散。這其中，日本人對韓國人是輕蔑，韓國人則是對日本人憤恨。

由於民間的這種氛圍，以往的南韓總統都不敢輕易對日本讓步，尹錫悅為了緊抱美國大腿，居然想要藉由政治動作一筆勾銷兩國間的矛盾，還作出日本賠償由南韓企業代付這種令人瞠目結舌的決定，完全不顧南韓民眾的感受。這種和全國民眾對着幹的做法，得到「國際特別勇氣獎」誰曰不宜？只是付出的代價，便是將近六成南韓人都對尹錫悅感到厭惡。

至於岸田文雄在這件事上則佔盡好處，根本沒有出到甚麼力氣，要以此得獎便名不副實；但岸田其實也有足以得獎的表現，那就是在核污水排放一事上，為了護航東電的利益，居然不惜一舉得罪周邊所有國家與自己的人民，寧願付出政治與經濟上的巨大損失，也要悍然將可能害人害己的核污水排入大海，這種雖千萬人吾往矣的勇氣，拿個獎自然也不在話下。

只是岸田硬幹的結果就是支持度只剩25%，51%的民眾希望岸田趕快下台！兩位領導人因不同的原因，同樣都展現了和民意背道而馳的勇氣，足以作為任何想留下臭名領導人的最佳表率。