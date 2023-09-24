世界視線：大國博弈燃戰火　亞美尼亞再吃虧

南高加索地區爆發新一輪衝突，阿塞拜疆日前派出軍隊進入與亞美尼亞有主權爭議的納戈爾諾—卡拉巴赫地區（納卡），展開「反恐」行動，要求當地分離武裝分子停止戰鬥。本來慶祝亞美尼亞於1991年9月21日脫離蘇聯獨立的紀念日，納卡的亞美尼亞代表，與俄羅斯維和部隊代表，要和阿塞拜疆軍隊代表共商停火協議。

雖然阿塞拜疆總統阿利耶夫一直公開宣稱，阿塞拜疆是多種族、多宗教及具容忍度的國家，會保證國內亞美尼亞人民的文化、教育、宗教及區域選舉自由，但其軍隊自6月以來，對納卡地區內的12萬亞美尼亞裔人民的人道物資供應及能源實施封鎖，目前估計已有一萬多亞美尼亞裔人逃離納卡，並且有近5萬人放棄住所，逃往納卡機場附近俄羅斯維和部隊控制的地域，以逃避轟擊。

阿塞拜疆政府的目的非常明顯，就是要逐步逼走這12萬區內的亞美尼亞裔人民。歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾呼籲阿塞拜疆政府要認真解封歐盟對納卡的人道主義援助，有歐盟議員更催促議會對阿塞拜疆採取制裁措施。

亞美尼亞政府方面，已經是實際上向阿塞拜疆投降，兩國經歷3次戰爭，每次都是亞美尼亞以戰敗丟失疆土告終，亞國已毫無還手之力，如今甚至不排除全面接收納卡地區的亞美尼亞裔人民遷回亞國本土，只是這個行動要安置十多萬人，所需要的大量資源卻無法籌措。

亞美尼亞首都的俄羅斯大使館前，不斷有亞美尼亞人民示威，要求俄羅斯與亞美尼亞在「集體安全條約」保護下，應向阿塞拜疆軍事施壓，但俄羅斯當然不會在俄烏戰爭陰霾下再派兵威脅阿塞拜疆。而亞美尼亞與美國在9月11至20日舉行了一項軍事演習，顯示要投向美國爭取支持。

不過，歐洲的政治分析家普遍認為，無論俄羅斯、歐盟或美國均無能為力。首先是亞美尼亞的實力太弱，恐怕每次和阿塞拜疆鬥下去會更吃虧。當然，兩國衝突事件的背後更有土耳其大突厥主義的「理想」，土耳其和阿塞拜疆還在虎視眈眈，要製造機會挑釁，再打敗亞美尼亞奪其領土，有望打通土耳其及納希切萬飛地連接阿塞拜疆入裏海。美國及歐盟當然明白這個道理，也在暗中支持，因可擴張北約的勢力威脅俄羅斯及伊朗。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻