俄烏戰爭打到現在，受到美西方極限制裁的俄羅斯並沒有被壓垮，反而逐漸克服困難，站穩了腳跟。總統普京日前在會見來訪的中國外交部長王毅時指出，俄羅斯已克服美西方單邊制裁衝擊，經濟開始恢復增長，各種機能正常運轉。具體而言，今年俄羅斯GDP預料增長2.5%至2.8%，基本恢復戰前水平，意味美西方的全面制裁完全失敗。

反觀烏克蘭形勢可謂水深火熱。根據基輔當局早前公布的國家預算案，明年財政收入預料只有大約420億美元，而支出卻高達840億美元，如何彌補龐大赤字？當然只能指望美西方援助。問題是長貧難顧，美西方幫得了一時，幫不了一世，烏克蘭一味對外伸手，終非長久之計。最近烏克蘭因為穀物經陸路出口問題而與波蘭鬧得相當不愉快，後者憤而宣布不再提供武器。波蘭本是歐盟國家中最堅定援烏抗俄的一個，如今連它也打退堂鼓，其他國家更是可想而知。

人同此心，心同此理，歐盟與世界上絕大多數國家一樣，對這場沒完沒了的戰爭早已感到厭倦，只是因為不敢公開違逆美國，不得不硬着頭皮繼續援烏，惟援助力度已大不如前，恐怕很快就無以為繼。烏克蘭總統澤連斯基在聯合國大會上大打悲情牌，要求世界領導人繼續支持烏克蘭，給予更多援助，可惜這種悲情牌早已打爛，到底還有多大效果，實在令人懷疑。除了美國，其他國家都已意興闌珊，何況美國內部的反戰聲音也日益高漲，一旦共和黨贏得明年大選，絕不可能再如此慷慨，烏克蘭還能依靠誰？

俄烏戰爭帶給世人的最大啟示是，美國並沒有想像中那麼強大，制裁大棒也沒有想像中那麼好使，俄羅斯固然壓不垮，北韓、伊朗、古巴、委內瑞拉等國家也沒有被美國制裁嚇倒。除此之外，這場戰爭更是將美西方的雙重標準暴露無遺。塞爾維亞總統武契奇在聯合國大會上諷刺道，所有當年參與侵略塞爾維亞的人，如今都在大談烏克蘭的領土完整。沒錯，美國攻打別國叫維護正義，俄羅斯攻打烏克蘭叫侵犯主權，這正是典型的美式雙標。

北約秘書長斯托爾滕貝格宣稱，必須為長期的烏克蘭戰爭做準備，假如烏克蘭停止戰鬥，他們的國家將不復存在。這番話主要就是說給澤連斯基聽，如果他真的聽信，烏克蘭注定要戰至最後一個人。