做人手段要柔軟，國家領導人的外交手段更要如是，這樣才有迴旋空間。像加拿大總理杜魯多那樣，一味橫衝直撞，自以為是，只會弄得灰頭土臉。杜魯多日前指控印度政府策劃於今年6月刺殺加拿大錫克教領袖尼賈爾，引發外交風波。殺人是嚴重指控，就算印度的嫌疑多麼大，杜魯多在指控前理應出示證據，可惜直到現在他仍堅持不會公開調查結果。

印度總理莫迪絕非省油的燈，反擊加拿大的措施接連不斷，杜魯多完全不懂外交之道，自討沒趣是必然結果。其外交手腕拙劣亦見於跟中國的關係上。去年的二十國集團峰會，他與國家主席習近平曾進行非正式會談，事後急不及待將內容洩漏給媒體報道，當中不乏加油添醋，引起中國不滿。最後出現了習近平在場邊訓斥杜魯多一幕，杜魯多像個小學生般被訓得面懵懵，反映其外交低能的冰山一角。同屬五眼聯盟，澳洲和新西蘭的外交手段明顯比加拿大高明得多。即使這些國家與美國抱團，但在反華政策上跟美國並不一致，阿爾巴內塞和希普金斯才不會如杜魯多那樣幼稚。

說回今次的刺殺事件，本質上跟沙特阿拉伯異見記者卡舒吉在土耳其被殺差不多，當時拜登放狠話直斥沙特王儲是「賤民」，擺出捍衞正義姿態，但上任總統後，拜登卻對沙特和顏悅色，再也不提卡舒吉事件，這就是知所進退。當然，美國雙標也是世界馳名，既然拜登曾斥沙特王儲為賤民，為何同類事件發生在印度，又不批評莫迪是賤民呢？

說到底，美國需要印度合組反華包圍鏈，對印度違反人權甚至殺人越貨的事自然視而不見。杜魯多國內支持度本已十分低，為了向少數支持他的錫克教權貴交代，硬着頭皮做架樑，現在不知點收科了。