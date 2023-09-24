明天是9月25日，兩年前的同一天，中國電訊設備商華為時任副董事長孟晚舟獲釋，從加拿大返回中國，坐「冤獄」的日子終告完結，她本人固然感到高興，舉國同胞也替她感到高興。

都說華為是一家會說故事也會製造故事的公司，該公司特意選在明天舉行產品發布會。是次活動可謂未映先轟動，輕易便收集了所有觀眾的眼球。

廣東話說人「寸」，是含有囂張與挑釁的意味。華為就是一家很「寸」的公司，近日更頻頻出招，第一次是針對美國商務部長雷蒙多；第二次是針對美國蘋果公司；第三次就在明天，說不定是針對美國和加拿大政府，以至全球的競爭對手。

8月29日，美國商務部長雷蒙多的訪華行程尚未結束，華為突然推出全新5G手機，正式昭告世界，該公司成功突破制裁，自行研發出高端晶片，從此不必再仰人鼻息，受制於外國技術。華為這一招着實「寸」得厲害，雷蒙多事後坦言，此舉讓她感到十分不是味兒。

美國蘋果公司在9月12日發布新手機，華為偏偏選在同一天，推出最新的自動駕駛系統，更宣稱產品技術遙遙領先世界，一眾競爭對手都被甩在後頭。華為在當天公布消息，大抵就是要告訴蘋果公司，當你們尚在原地耕種、只懂守成之時，本公司早已在原有基礎上，開闢了另一片天地。

華為一「寸」雷蒙多，二「寸」蘋果公司，明天就是第三「寸」，或許今番才是高潮所在。一個人或者一家公司再囂張也不打緊，最重要是有實力足以服人。筆者曾看過網絡視頻上，有車主測試華為的自動駕駛系統，看後不得不說，該公司委實「寸」得有道理。