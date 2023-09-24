美國駐日本大使伊曼紐爾在社交網發布高空偵察照，聲稱中國漁船仍然在東海的日本專屬經濟區海域捕魚。此番發言無非營造有國家自打嘴巴，表面上力斥日本排放福島第一核電站核污水，實際上卻照樣捕撈水產，惟伊曼紐爾忽略了一點，民間出現自發性行動，能不能就此將民間當成了政府呢？

以日本環境省近日一項公布為例，揭發有建築工人從福島核電站附近盜取恐有輻射的廢鐵變賣。日媒指由於被盜賣的廢鐵尚未進行輻射水平測量，因此目前無法得知到底丟失多少廢鐵、它們的下落，以及是否構成健康風險。這些盜取與變賣行為，是不是日本政府指示工人所採取的行動呢？同樣道理，伊曼紐爾聲稱中國漁船仍然在東海海域捕魚，這究竟是民間的行動還是官方的指引，便不能不深究。除非他能提供確切證據，證明上述捕魚行動是北京方面允許進行，否則他的指控未免過於薄弱。

再說，當炸北溪管道也可玩上一把整色整水插贓嫁禍，伊曼紐爾那些所謂的高空偵察照，在一個連普通電腦迷也能進行影像「深偽技術」的世代，若還有堂堂美國駐日本大使在叫嚷「一圖勝千言」，其識見也真可謂停留於上世紀七、八十年代。如果伊曼紐爾想指摘的是中方漁船進入所謂日本專屬經濟區海域捕魚，那就不必留言「就在中國對同一海域實施水產品禁運後，中國船隻9月15日在日本海岸對出海域捕魚」，現在人肉疊羅漢、嫁妝一牛車的大包圍，失焦啊。

美國人如此喜歡為日本將核污水排海行為背書，網上有聲音問為甚麼美國人不把核污水運到自家國境，把這些「處理水」使用個飽。拜託了，若真有這種運送工作要進行，各位也可以想想會不會有船隻中途擱淺、沉沒之類的「意外」發生？