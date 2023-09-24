自從美國公開將中國定性為系統性競爭對手後，西方國家就紛紛在經濟領域「去中國化」。不過，近來有美國智庫的研究發現，多國對中國的依賴度不但沒有減少，反而日益加深，以「印太經濟框架」成員國為例，大部分國家的最大進口來源地仍是中國。為何歐美銳意與中國經濟脫鈎，卻出現相反結果呢？

其實道理很簡單。在自由經濟市場，政府只能扮演有限角色，最關鍵的還是市場本身。中國自上世紀90年代就奠定「世界工廠」地位，雖然近年人力成本上升等問題浮現，營商環境相比其他國家仍有明顯優勢。歐美大力推動供應源多樣化，但當企業發現中國市場難以被取代，到頭來業務還是會直接或間接流向中國。例如越南，美國希望提升美越合作以擺脫對中國依賴，但越南缺乏原材料，最後仍要進口中國的零件和半成品，稍加組裝變成「越南製造」再出口到歐美。中國在這個過程中沒有太大損失，成本增加還是由歐美消費者埋單。

近年美國推動盟國和中國經濟脫鈎，其實就是廣義上的制裁中國。但許多研究已證明國際性的經濟制裁大多未能奏效，這方面的例子除了早期的古巴，也包括敍利亞。2011年敍利亞爆發內戰後，阿薩德政府受到西方制裁，在外交上一度岌岌可危。此後該國戰火延宕十餘年，阿薩德政府如今已穩定政局，反映歐美制裁徹底失敗。

總而言之，中國只要一日保持競爭優勢，就能繼續在全球供應鏈中發揮主導作用。很多國家想將供應源從中國轉向多元化，但說易做難，除非崇尚自由市場理念的歐美國家變成計劃經濟國家，強迫企業改變供應鏈，拒絕進口中國貨，但這個時候西方國家就變成專制國家了。你說是不是很諷刺？