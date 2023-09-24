儘管歐洲各國對支援烏克蘭的沉重負擔已經快要無法支撐，但澤連斯基卻始終抱怨西方給的太慢太少，最近為了糧食問題更揚言要將波蘭、匈牙利與斯洛伐克告上世貿組織，為此波蘭終於決定不忍了，宣布必須專注於自己的國防，即日起不再提供烏克蘭武器。

對於波蘭來說，澤連斯基一再要求波蘭開放穀物限制的舉動，簡直就是忘恩負義，因為從俄烏開戰以來，波蘭堪稱最支持烏克蘭的國家，不僅出錢出力，收容了大多數的烏克蘭難民，還多次為了烏國對俄羅斯嗆聲，導致與白羅斯的邊界緊張日益升高，付出了相當大的代價。雖說波蘭此舉主要是根源於對俄羅斯的歷史仇恨，但無論如何，在面對俄羅斯這個強敵上，波蘭與烏克蘭可說唇齒相依，理應同仇敵愾攜手禦敵才對。

但情況剛好相反，隨着歐盟對烏克蘭穀物限制的解禁，波蘭卻為了保護自己瀕臨崩潰的農業，依舊不願開放烏國穀物進口。照理來說，澤連斯基應想辦法私下斡旋，可他卻選擇在聯合國大會上公開指摘，強硬的措詞讓波蘭立即召見大使抗議，跟着便作出不再提供武器的決定。但波蘭作出這樣很可能危及整個俄烏戰爭的決定後，西方國家卻是悄然無聲，連美國都沒有為此採取積極行動。顯然，波蘭的翻臉，引起的並不是國際的憂慮，而是說出了很多國家的心聲，那就是澤連斯基對西方的予取予求，已經達到歐美國家忍耐的上限。

從澤連斯基在聯合國大會的演講就可看出，不僅毫無過往萬人空巷的熱情，還有超過一半的國家索性直接缺席，這顯示澤連斯基的英雄形象已經破滅，而若他再不收斂，恐怕會產生骨牌效應，打退堂鼓的國家恐怕會如雨後春筍般湧出。