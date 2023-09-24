﻿上文講戲子總統澤連斯基喺聯合國安理會上發言不知輕重，大言炎炎提出取消俄羅斯喺安理會嘅否決權，又話要修改聯合國規則，果真笑死人冇命賠！另一位冇料政客就係南韓總統尹錫悅，佢喺聯合國大會嘅發言又係聲大夾冇準，執美國人口水尾大放厥詞！

美日韓同盟喺一定程度上的確可以加強箝制朝俄合作，尹錫悅揚言，韓美兩國再次確認，北韓嘅任何核攻擊都將面臨韓美立即應對，這將最終導致北韓政權的滅亡。這話由美國講就有分量，出自尹錫悅之口就係狐假虎威！

諾貝爾文學獎得主莫言曾說：「表揚一個窮人，誇他如何節儉如何會過日子，就像誇獎一個太監如何高尚到坐懷不亂，一樣無恥。」阿哥，依家北韓久不久就整枚彈道導彈威脅南韓、日本，又唔見尹錫悅「來而不往非禮也」，只發「嘴炮」過過癮，拉美國的大旗作虎皮，予人小丑感覺，這和誇獎一個太監如何坐懷不亂有分別嗎？

尹錫悅指北韓若對俄羅斯提供常規武器，俄朝軍事交易就不只是針對烏克蘭，也對南韓嘅和平安全構成直接挑戰。佢又表示，南韓及其盟友不會對俄朝軍事交易坐視不理，各國團結一致就能阻止一切非法挑釁，南韓將參與維護、構建世界和平。

阿哥，有幾分實力講幾分話，牛皮吹得太大，好易爆煲出醜！好好一個南韓，喺尹錫悅嘅帶領下，一味走屈辱外交，討好日本，國格都唔當一回事；全身倒向老美，以為有大靠山，但遠水不能救近火，南韓若真受到北韓核彈攻擊，韓美嘅「延伸威力」霎時間如何阻止北韓嘅挑釁還是未知之數，何況美國向來口惠而實不至！而俄朝如何合作仍係靠估，尹錫悅都如此騰雞，點構建世界和平吖？