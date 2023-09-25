世界視線：美霸薦越謀斷中　歐盟認清拒跟從

雖然美國口口聲聲申明不是與中國經濟脫鈎，但實際上，美國政府是在尋找新的供應鏈夥伴，特別在籠絡印度和越南加強建立新的供應鏈以取替中國，並且給予歐盟強大的壓力同樣跟中國脫鈎，面對這情況，歐盟政經界被迫考慮以越南代替中國的可能性。

首先歐盟政經專家分析，越南生產力的崛起是在1986年開始搞「革新開放」（Doi Moi），發展社會主義市場經濟，至2018年，平均全年經濟增長達7%。1985年，越南出口只佔本土生產總值的5%，到2010年已達驚人的90%，不過專家意識到這段發展明顯是模仿中國的改革開放，雖然遲了10年起步建立「社會主義市場經濟」。此外，外國資本自1990至2020年享受稅務減免，不少時候湧入越南的外資與生產值按比例（不是總額）竟超過中國。更且，越南政府的工業化發展放棄平價的衣物玩具消費品（只佔出口10%），而是集中較高檔的電子及化學產品，但當然要承受更大的環境污染代價。

歐洲企業在越南投資要面對的問題不少，不是低工資及低稅就足夠吸引。首先是越南人民在80、90年代非常貧窮，生活水平只是中國的一半，根本沒有中國內部碩大的市場可吸納不少外資生產的消費品。

歐洲資本對投資越南更大的顧忌，是越南的工業及大學科技教育遠比中國低。2016年，越南的高等教育入學率只是中國的60%以下，嚴重影響向高科技生產的發展。此外，雖然越南供電可覆蓋達98%人口，十分驕人，但維修保養極不足，對工業生產常有斷電的致命打擊。另一困擾是道路及碼頭設施不足及擁擠，使商品出口受很大阻延。原因是越南政府一直太注重建設的資源投放，只留10%作維修保養，較中國的30%及印尼40%遠遠為低，以致問題層出不窮。

另外的困擾是越南官方的貪腐，例如越南支援食水供應的款項，居然其中70%是用於「行政開支」，最後導致每收入一單位貨幣，私人企業投放是0.47，而國營企業要投放1.62。難怪歐盟望而卻步，繼續投資中國，投資越南不但無法建立新供應鏈，連無法收回成本及無法獲利的風險都更高！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻