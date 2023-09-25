國際原子能機構（IAEA）最近很煩，中國等多個國家拒繳會費，正面臨無米之炊，隨時可能停擺。為何中國拒交會費？原因大家都知道，該機構在眾多具爭議性的國際事務中的立場既不客觀也不公正更不科學，甚至公然為日本排放核污水背書，毫無公信力可言，中國有何理由繼續資助？

其實不只中國拒絕交費，美國更是長期拖欠IAEA乃至聯合國的會費，而俄羅斯和伊朗也宣布不再向該機構繳納會費。根據IAEA的預算，今年資金缺口約達2.2億歐元，其中美國佔7,700萬歐元，中國佔6,000萬歐元，如果兩大金主都不交，這個機構大概可以休矣。

顧名思義，國際原子能機構主要職責就是致力於和平發展原子能，既防止被用於軍事目的，也避免地球環境受到污染，2005年曾因此獲諾貝爾和平獎。可惜近年來該機構逐漸變質變味，在美英澳合謀建造核潛艇、美英向烏克蘭提供貧鈾彈、日本排放核污水等問題上，都沒有發揮應有的作用，反而公然為這些國家護航，嚴重背離本身宗旨。伊朗怒斥該機構已成為美西方控制的工具，一點也不誇張。

外媒曾經報道，IAEA秘書處收取日本政府100萬歐元，修改福島核污水檢測報告的相關數據。姑勿論相關報道是真是假，該機構在排放核污水問題上明顯偏袒日本，已是不爭的事實。IAEA總幹事格羅西最近不斷尋求與中方溝通對話，並承諾將高度重視中方的立場及關切。明眼人都知道這種承諾純屬忽悠，沒有任何意義。格羅西日前與日本新外相上川陽子會面，並簽訂了合作備忘錄，主要涉及技術監督及公關宣傳。但所謂的技術監督，水樣樣本及基礎數據都由日方提供，IAEA根本無法確保真實，與其說是技術監督，不如說是為日方進行公關宣傳。

為日方進行公關宣傳的還有美國政客。日本政府日前大老遠將福島海產搬到美國國會，以鱸魚、比目魚、干貝等製作成壽司宴，供40名眾議員享用，雙方合力炮製了一場國際公關騷。但正如有人質疑，美國眾議院共有435名議員，為何這次宴會只來了40人？是日本政府花不起太多公關費？還是大部分美國政客不想拿自己生命健康開玩笑？老實說，如果核污水真的沒有問題，日本大可將所有海產銷往美國、歐洲和南韓等所謂的盟友，何必苦苦哀求中國取消禁制令？