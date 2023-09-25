日本即將展開福島核污水第二輪排放。儘管首相岸田文雄急欲重啟中日韓會談，以致在聯合國大會的演說上隻字未提中國，冀修補關係，但只要日本依然堅持排污，中日關係肯定無法修補。為了向日本施壓，中國先是禁止該國水產進口，令日本雪雪呼痛，最近更使出另一撒手鐧，日本隨時不得不跪低。

眾所周知，日本是次排污得到國際原子能機構（IAEA）背書，最近北京決定拒絕繳交6,000萬歐元的會費，俄羅斯隨即宣布跟隨拒交，伊朗亦表明將監察伊朗的原子能機構觀察團數量減少三分之一。IAEA總幹事格羅西坦言，如果收不回拖欠的會費，該機構可能會在一個月內停擺，希望與中國好好談一談云云。

美國和中國向來是IAEA的「最大債主」，兩國會費合計1.37億歐元，佔其年預算6.5億歐元超過五分之一。美國向來姓賴，單是歷年來拖欠聯合國會費便達到十多億美元，對IAEA的會費當然又是拖得就拖。中國會費因此成為IAEA最主力財政收入，一旦中國鐵了心拒交，IAEA想玩下去都恐怕沒戲唱。

事實上，隨着中美對抗愈演愈烈，IAEA的獨立性早就為人所質疑。除了在日本排污一事上令人覺得絕不公允外，該機構在澳洲擬購買核潛艇、美國向烏克蘭提供貧鈾彈等問題上亦從來沒有盡好本分，反而全面倒向西方，以致跟中國等東方國家分歧愈來愈大，儼然淪為美西方控制的政治工具。

總而言之，日本之所以有恃無恐將核污水排出太平洋，最大理由就是IAEA不反對，但凡事抬不過一個「理」字，更拗不過一個「錢」字，要是連營運下去也有困難，IAEA是還會昧着科學與良知為日本惡行背書嗎？