記得好多年前有位台灣教授聲言「大陸人民吃不起茶葉蛋」，語驚四座，至今仍被網民嘲笑。沒人想到台灣近年也會鬧蛋荒，早前更爆出進口巴西蛋後標籤為台灣蛋，甚至曾網傳巴西蛋是來自禽流感疫區，把島內民眾嚇個半死。最新消息是台灣的農業部長陳吉仲下台請罪，以免衝擊到民進黨總統參選人賴清德的選情。

香港人或許很奇怪，為何台灣會有蛋荒問題？其實，過去台灣雞蛋大多自給自足，據統計，島內每日雞蛋需求量為12萬箱，每箱200隻。但因為禽流感和氣候等原因，台灣去年底至今產蛋母雞減少了400萬隻，目前每日雞蛋缺口約在50萬至80萬顆。既然本地雞蛋不夠，進口雞蛋就成為最短時間解決蛋荒的最好方法。早前台灣農委會啟動「短期專案進口」計劃進口過澳洲雞蛋，但澳洲蛋價格貴，加上運輸成本，最終要倒貼約730萬港元。有人於是提議進口價格便宜的大陸蛋，可台灣當局聲稱大陸雞隻有打禽流感疫苗，故不會考慮。但在兩岸關係高度政治化的氛圍下，這種說法被很多人質疑背後是因為民進黨政府刻意「去中國化」。

事實上，早前有網民在社交媒體發文批評「民進黨當局不要大陸的雞蛋」，就立即被警方認定是散布謠言移送法院裁處。最後法院裁定不罰，但由此可見民進黨當局對有關大陸的輿論十分敏感。結果連月來，台灣島內與雞蛋缺口相伴的是蛋價持續走高，民眾叫苦連天。

蛋荒只是一個縮影，照出民進黨做「去中國化」急先鋒的困境。在全球化的年代，台灣要樣樣自給自足幾乎是不可能的事情，可買歐美貨嫌貴、買窮國貨嫌質量差、買大陸的又怕被統戰，處處碰壁。今時今日，台灣人連吃一顆蛋也要搶，委實悲哀。