俄烏戰事不經不覺踏入第20個月，這些日子，凡見到烏克蘭總統澤連斯基穿着招牌軍綠色打扮的上衣，出席甚麼盛大嘅場合，唔使問阿貴，又係佢攤大手板鼓其如簧之舌求軍援乞糧草嘅指定動作！呢，佢剛出席聯合國會議後，21日喺白宮獲美國總統拜登接見，又獲華府承諾提供新一輪3.2億美元軍援喇！

澤連斯基有其長處，就係死纏爛打、不惜放下面子，敢於伸手求援，佢訪白宮前，曾往國會和五角大樓，分別與美國民主、共和兩黨領袖及防長奧斯汀會談。戲子總統應該估到，做咗「丐幫幫主」咁耐，「伸手求援」太多，美國及西方熱情已大減，一來美國及西方國家都有自己苦況，家家有本難唸的經，而長貧確實難顧。美國政壇正就新一年財政預算爭論不休。當今美國最大鑊就係經濟問題！

美國財政部數據顯示，美國國債總額已首次突破33萬億美元，過去40年債務膨脹逾20倍，遠遠高於同期美國嘅國內生產總值（GDP）增幅。呢，至於公眾持有嘅債務亦已超過26萬億美元，粗略估計每位美國公民背負約9.7萬美元嘅債務。所以話，美國自己「一褲都係」，新一輪財政預算，當中包括對烏克蘭提供240億美元嘅額外軍援，喂，大哥，有冇顧及美國人民嘅感受？更何況烏克蘭根本係扶不起的阿斗，因為部分共和黨人對烏軍嘅反攻行動和貪腐問題有所疑慮，擔心撥款未必用得其所！

形勢對烏克蘭的確不妙，波蘭、法國都表示不再提供武器。之不過，戲子總統還是有本事令拜登應允供烏射程遠達300公里嘅陸軍戰術導彈系統ATACMS，專家就指難靠此改寫戰局，之但係烏軍又可再玩一會，戲子總統果然深明「念念不忘，必有回響」抑或告訴吾人「天道酬勤」係真㗎？