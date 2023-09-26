正論：證監會遲來補鑊　巨款無蹤怎落幕

上等人先知先覺，中等人後知後覺，下等人不知不覺；施政亦如是。能夠預視問題可能發生、超前部署，真正做到防患於未然，方能稱得上是好官。每每等到問題爆發、受害人眾，始亡羊補牢，避免重蹈覆轍，雖說社會必生怨氣，但起碼可救民眾於水火之中。最怕的是問題發生後，官員依然不知不覺、無所作為，直至各界群起發聲，坊間瘋狂鞭撻，才慢悠悠地拿出「補鑊」措施，卻又「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，未能直指問題核心。針對近日發生的JPEX案，大家又覺得港府屬上述哪一種呢？

虛擬資產交易平台JPEX在港經營已有一段日子；雖說虛擬交易平台發牌制度直至今年6月才正式生效，惟香港證監會早於去年7月已把JPEX列入可疑名單，卻拖約14個月，至日前才正式展開行動。因資訊不透明，公眾對於JPEX被列入可疑名單一事幾乎一無所知，看得到的只有JPEX找來明星網紅代言，在各大平台刊登廣告；結果，JPEX被證監會列入可疑名單後，依然有無數港人墮入騙局。對此，在JPEX案驚爆後，各界紛紛批評當局未有做好保障投資者的角色，要求加強對公眾的訊息發放。

面對各界的訴求此起彼落，證監會昨日終宣布將推出「四招」，進一步加強訊息發放的方式。新推出的四招︰一是將在網上公布「持牌平台名單」、「結業平台名單」、「被當作獲牌照平台名單」及「新增的申請者名單」4份虛擬資產平台名單；二是發布一份專門針對可疑的虛擬資產交易平台名單；三是聯同投資者及理財教育委員會推出一系列公眾教育，並繼續用不同方法加強投資者教育，以提高大眾的防騙意識；最後則是加強情報搜集，對於懷疑違法的交易平台進行跟進及採取法律行動。

新推出的「四招」看似回應了公眾的訴求，卻流於表面，部分措施能否有成效仍有待觀察。諸如「投資者教育」以及「情報搜集」這兩項，當局一直都有類似工作，卻依然發生JPEX案件；那麼，當局計劃如何「加強」這兩項措施呢？加派傳單？加開講座？抑或以影視方式宣導？維時多久呢？這些都將影響新措施的實際成效。

事實上，JPEX在本港鬧得沸沸揚揚，縱然當局不加強宣導，投資者短時間內對於虛擬資產交易亦會有所警惕。現時，公眾更關心的是JPEX案的幕後主腦會否被繩之以法；受害人更關心的是何時可討回資產。截至昨日，JPEX案所涉金額高達14.9億港元，相比之下，執法部門凍結資產不足十分之一，還傳出平台內疑有大量虛擬幣被轉走。眼見討回資產的機會逐漸渺茫，受害人無不心急如焚，當局又有沒有準備解決方案呢？愈來愈多受害人計劃以民事途徑入稟追討，反映對當局的不信任。JPEX案件源於監管「後知後覺」所造成疏漏，難道官員認為自己沒責任為受害人討回公道嗎？