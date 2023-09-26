產評：金融政策不到位　港莫財事必有因

以國際金融中心自詡的香港，金融業失色，中美博弈下的國際地緣政治衝擊，固然是原因之一，但更多原因在於港府的施政不到位，作事落後，跟風又不深入徹底，為做而做，也缺乏具效率的機制檢討優化，結果落得人做我做，卻收不到預期效果，「大白象」愈來愈多，但被稱為「金魚缸」的股市卻愈來愈「莫財」，任估值多低迷，外資、港資都一去不回。若然港府的離地施政作風不改，只怕香港無法擔當起作為國家的國際金融中心任務，被邊緣化將是終局！

香港的資本市場如何不濟，長期問題例子之一乃GEM（前稱「創業板」）市場，既未有與時並進協助到初創企業融資，也與當初的「創業」原意拉不上直接關係，反正就是三不像，企業與資金都「嗤之以鼻」。政府去年已提及改革，但至今仍未見下文，以這個行事速度來應對創科新經濟發展，「執輸」也是必然。

再看這些年美股熱炒，港股其實也有美股可供買賣，就是在2000年引入的「納指七雄」，但這些美股在港長期缺乏交投，有等於無。當日人頭湧湧有樣學樣，但有頭威，卻無尾陣。港府繼續以這種不思進取、不切實際的態度來發展金融，港股想有運行都難。

近年的例子包括美國的特殊目的收購公司（SPAC）大行其道，香港又要跟風，但是過程效率低，推出時投資熱潮基本上已經過去，而且實際條件並未能吸引到相關企業來港上市，推出以來市場反應冷清已說明一切。若然不着手檢討優化，只怕又是另一個GEM或納指七雄的下場。

這幾年港股交投每況愈下，參與的投資者與上市公司結構愈趨單一，就是「北水」及中資企業，過去積極參與的港資及外資都淡出，皆因流動性低難買賣，估值也不理想，可供選擇的港資及外資優質企業買少見少，股票印花稅又貴，快速除牌機制缺乏配套下對小股東極不利，市場缺乏創新，短炒長揸都無甚作為，就索性離場。這現象誠非一朝一夕，港府上月才在市場壓力下成立專責小組來檢視，只怕再一次流於官僚產物，於事無補。當中的關鍵乃港府離地的行事作風無變，也沒有決心全盤審視香港資本市場綜合競爭力下降的問題！

股市最忌是冇人氣、冇資金流，一潭死水，投資者搵唔到食，上市企業亦難以融資，結果市場只會愈做愈縮，整個金融相關產業都會受牽連。近年香港要拉攏家族辦公室大搞資產及財富管理業務，但港股這個「模樣」，加上港樓又弱得剩半條命，兩大資產市場都缺乏活力與潛力，競爭條件難免給比下去，要吸引人才與錢財，談何容易。

歸根究柢，港府班子缺乏懂經濟、金融、創科的專才，官員之間都各家自掃門前雪，沒有統籌，自然也沒有戰略可言。單看最近的虛擬貨幣業詐騙事件，詐騙活動發生經年，監管水平跟不上，部門之間以各種理由推三推四，反正就沒官員須負上責任。在這競爭激烈的世界裏，港府再不求變，只怕國際金融中心難逃式微的命運，香港經濟何去何從，自是疑問。