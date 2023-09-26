中國派出民航到敍利亞接該國總統巴沙爾‧阿薩德來華，習近平接見他，宣布建立中敍戰略夥伴關係，此舉政治意義重大。

一是敍利亞是美國制裁的國家，美國軍隊仍在非法盤據該國，掠奪該國的石油資源，實際是侵略敍國。美國從不諱言要推翻巴沙爾‧阿薩德政權。中國接待巴沙爾‧阿薩德，是明確地與美國對着幹。中國反對美國單邊非法制裁，與敍不是同病相憐，而是變成敵愾同仇。戰略夥伴受美國欺壓，中國便不能坐視不理。從以往僅僅是人道援助，現在應該是戰略的合作。協助敍戰後重建，也可在其他方面出力，幫助敍維護和恢復國家主權、領土完整。

即使中國不會挑戰美國，也可從經濟、政治，以至其他方面，協助敍利亞重回國際社會與市場。在中國助伊朗與沙特阿拉伯和解下，沙特與阿拉伯國家聯盟已恢復敍利亞的阿盟成員身份，敍利亞在中東和阿拉伯世界重新發展之時，中國公開歡迎巴沙爾‧阿薩德，建立戰略夥伴關係，有助鞏固敍利亞與沙特和阿拉伯國家的關係，推動區域團結，也使中國與中東北非阿拉伯國家的關係加強，利己利人。

二是中國的影響力在中東便構成完整格局。中國的主要政治關係是土耳其（命運共同體）和全面戰略夥伴的沙特阿拉伯、伊朗與阿聯酋。戰略夥伴的是伊拉克、卡塔爾、科威特和阿曼，現在加上敍利亞，與以色列特殊的全面夥伴。中東便除了內戰的也門外，全部都覆蓋在內。中國可通過這張地區夥伴網絡縱橫捭闔，以經援為後盾，發揮政治作用，促使地區穩定和平發展。一方面使一帶一路有強力的支持和推進空間；另方面趁美國及西方撤退，與俄一起協助中東地區主要國家的復興重振，扭轉鄂圖曼帝國崩潰以來一、二百年的動亂和戰禍。這個地區的民族國家復興應是西方殖民主義、帝國主義在全球敗退的重要轉捩點。中國要強調的是反西方的殖民主義、霸權主義，不能讓俄羅斯、印度等佔反殖政治潮流的先鋒地位。

敍利亞是歷史上絲綢之路的樞紐，也是絲路文明的重鎮，中國和敍利亞的合作更代表文明的復興延續，歷史上繁華和文化的鼎盛遠勝歐洲，超越歐洲的文藝復興。同時代表絲綢之路帶來各民族宗教文化文明的融合發展。中國若能幫助敍利亞的重建和肥沃的新月地區的重振，歷史意義更為重大。