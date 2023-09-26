特朗普執政時向中國發起貿易戰，高舉「301條款」向中國瘋狂徵收超高關稅。北京沉着應戰，統籌謀劃，可以讓的地方作了讓步，不可以讓的地方堅決不讓，結果貿易戰打了幾年，並沒有出現特朗普吹噓的美國很容易贏的局面。中國對美國出口更多，順差更大，這原故是特朗普和中國打貿易戰根本方向錯了，在當時情況下和中國打貿易戰、瘋狂加稅對美國經濟十分不利。

特朗普亂開藥方治美國的病，只能加重美國的病。果然，拜登政府扛不下去了！去年宣布美國貿易代表辦公室檢視「301條款」對華實施的關稅影響。據報如今已聽取了1,500條公眾意見，美國貿易代表戴琪表示，希望年內完成檢視對華關稅。這些言論和動作，是在為美國不得不調整對華貿易戰的做法吹風，這反映的是自特朗普到拜登、美國對華發動國運之戰的首先已在貿易方面遇到重挫。這一塊走不下去了，美國當前和可預見未來的國內外經濟環境，也不允許美中貿易戰再這樣打下去，最終吃虧倒楣的必是美國。

不過，戴琪是不會公開承認這些的，她像所有美國官員一樣，為政策調整繞彎子說話以免丟面子。戴琪說，美中經濟關係複雜且重要，需要非常慎重地考慮，如何更新平衡全球兩個最大經濟體之間的貿易關係，令情況變得更加公平；戴琪說，美中兩國在結構上及基於哲學基礎都非常不同；她說，全球經濟、競爭條件已經改變，美方需要適應，但不是接受中國模式，而是在採取一種忠於美國市場導向及民主原則模式，讓美國能夠競爭。

如此一個檢討對華關稅的問題，戴琪就把它弄到國家結構、哲學基礎、民主原則的花園裏暢遊一番。美國的高官和政客果然很能扯！不過，稍微想想，倒也沾邊。拜登上台後仍繼續中美國運之戰，就是把其定位在國家體制、民主與威權，以及普世價值的博弈上，重拾冷戰、意識形態對抗伎倆，拉幫結派也。