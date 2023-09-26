孔子曾教導世人，應該「先行其言而後從之」，意思是先把事情做了，然後才說出來。近年中國頗能依教奉行，正在默默地實踐聖人的教誨。

2018年之前，中國領導人一直號召全民，要積極實踐目標，務求在2025年前，將「中國製造」的水平推上另一台階。所謂「木秀於林，風必摧之」，上述口號喊得多了，自然會為人所忌。美國前總統特朗普上台後，此君對中國製造的能力十分忌憚，他便主動牽頭，對華實施了一系列的技術制裁措施。

暴風雨突然來襲，一度使中國亂了方寸，特朗普更沾沾自喜，說在他施壓之下，北京已經低頭，不敢再提「中國製造2025」的口號。是的，這個口號近年已少人提及，不過並非因為害怕美國，而是中國領導人愈來愈明白，與其口說，不如力行，中國製造的能力不必掛在口邊，只須讓世人看在眼裏。

現在距離2025年尚餘兩載，中國工業、電訊業的發展卻已捷報頻傳，尤其以今年最具代表性。本年5月，中國第一架自行研製的廣體客機投入服務；6月，第一艘國產大型郵輪下水；8月，電訊設備商華為宣布成功突破外國的技術封鎖，製造出高端晶片，可以用於5G手機；9月，華為公司再下一城，推出最新的自動駕駛系統，技術堪稱是行業中的「天花板」。在2023年的上半年，中國汽車出口業更開創紀錄，首次超越日本，成為世界第一大汽車出口國。

不必待至2025年，單計2023年，中國製造業便已碩果纍纍。如今的中國廠商不尚多言，大多只會低頭苦幹，所交出來的成績表，卻足以讓世人稱羨。古人說：「桃李不言，下自成蹊」，大抵便是這個道理。