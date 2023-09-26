台灣國防部表示，在剛過去的周日早上截至6時，偵獲解放軍軍機9架次、軍艦8艘次，持續在台海周邊活動，其中兩架次軍機進入台西南及東南空域；台媒報道，解放軍軍機動作頻頻，台軍廣播驅離疲於奔命。美國總統拜登早前才指大陸經濟出現危機，削弱攻台能力，這算不算是「燈力」無限？

必須強調，美國經常派出艦艇大老遠來到地球另一邊，穿越台海、南海，中國的軍隊只不過在自家門前演習或執勤，不要忘記，台灣是中國的一部分，解放軍在此活動正常不過。台灣島內倚美謀獨分子不必如獲至寶，上綱上線。但話說回來，台獨分子對於戰爭愈發逼近，內心震過貓王，也是可以理解的。

皆因打仗是極度燒錢的玩意，口袋裏小一點實力也難以支持。問題是，拜登指大陸經濟現危機，美國的經濟現不現危機呢？拜老頭所謂的「防衞台灣」，最終會否是口頭上、精神上？畢竟，美國財政部數據顯示，美國國債總額破紀錄突破33萬億美元，當手頭也不怎麼鬆動，還打不打遠東地區的仗？

不是說笑，美軍一架F-35B隱形戰機日前在南卡羅萊納州墜毀，失事飛機在機師彈射後仍獨自飛行約100公里，令人對美軍的設備能否有效運作存疑。截至今年3月，當地F-35戰機可執行任務的比率，即一架飛機可以執行任務的時間佔比僅五成五，遠低於國防部八成五至九成的目標。究其原因，包括美軍維修站不足，導致戰機維護延遲，維修任務外包限制軍方參與決策、缺乏部件及人員培訓等。老大哥是否莫財？本欄月前「一旦開戰 老美又閃」中所作批語：「老美只會等待時機執死雞」又該作何事觀？若無頭緒，建議可看看那些美國退休軍人、國防研究員吃了「誠實豆沙包」後的肺腑之言。