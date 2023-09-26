越南嘅人均國民生產總值（GDP）只有約3,760美元；據國際貨幣基金組織預測，到2026年，越南人均GDP將上升至6,240美元，喺東盟6國中排名第4，低於新加坡、馬來西亞和泰國，超過印尼和菲律賓。越南近年奮發圖強，惟有指越南嘅高等教育入學率係中國嘅60%以下，嚴重影響向高科技生產嘅發展。

小國生存之道，除咗促進生產，教育方面亦不能忽視，畢竟「少年強則國強」。世界銀行最新數據顯示，就學習成績而言，越南嘅學生不僅超過馬來西亞和泰國，還超過英國和加拿大，儘管英國和加拿大都比越南富裕好幾倍。喺2020年嘅一項研究中，斯德哥爾摩經濟學院研究咗埃塞俄比亞、印度、秘魯和越南嘅學生參加同一測試嘅數據，發現喺5至8歲嘅學生中，越南兒童嘅成績遙遙領先。美國智庫全球發展中心嘅研究亦發現，喺87個發展中國家中，有56個國家嘅教育質量，自1960年代以來有所下降，但越南反而有所提高。投資教育即係投資未來，想越南必定會致力於追趕高等教育。美國對越南極盡拉攏，也許係見到越南未來前景樂觀。

本月10日美國提升越南至全面戰略夥伴關係；美國近年強化與南海區內國家嘅關係，極力拉攏越南合作以牽制中國。越南平均每年約花費20億美元採購外國武器，過去10年，越南向美方採購嘅武器不足4億美元，主因美製武器成本高昂及相關訓練係重大障礙；消息指美國有意向越南出售F16第4代戰機，並考慮為昂貴嘅軍售案設置特別融資條件，幫助捉襟見肘嘅越南政府，此舉固然衝着北京而來，又令越南毋須只購俄低成本武器，一舉兩得，山姆大叔邊會死錯人！提升同越南至全面戰略夥伴關係，先發筆售賣武器財濕吓個口，豈不妙哉！