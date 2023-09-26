受歐美傳媒屢次抹黑影響，提起侵犯人權的國家，很多人首先會想起中國、俄羅斯等，甚少人會聯想到印度。然而，印度的人權問題嚴重，仍存在種姓制度更是讓人詬病，低種姓階層幾乎毫無人權可言。自詡為「世界警察」的美國，每年發表的年度人權報告都有點名批評印度存在「重大人權問題」，不過甚少干預或「執法」，原因在於美國仍要借助印度之手來箝制中國；同樣基於這項原因，甚至連印度親俄，在俄烏戰爭上保持中立等行為，美國也選擇視而不見，結果印度更加有恃無恐。

近日，加拿大錫克教領袖尼賈爾遭到暗殺，引起印度與加拿大的外交風波。加拿大政府指控是印度政府的特工策劃並執行這場暗殺，更宣布驅逐一名印度外交官來洩憤；惟印度政府否認指控，批評加拿大政府的言論極其荒謬且帶有政治動機，並宣布驅逐一名加拿大外交官，以報復加國的行為。兩國關係亦因此急轉直下。

事實上，因錫克教分離主義的問題，印度與加拿大關係一直以來都不穩，時有摩擦。加拿大是印度以外錫克教徒數量最多的國家，印度政府長期指摘加拿大對錫克教激進分離主義者的立場過於軟弱。尼賈爾是何許人？尼賈爾是著名的卡利斯坦分離主義者，多次公開批評印政府對錫克教徒的鎮壓是「種族滅絕」，主張旁遮普邦獨立，因而被印政府通緝，更被認定為恐怖分子。加拿大警方也曾扣查尼賈爾，惟最終不了了之，沒提出任何指控。

如今尼賈爾遭到暗殺，印度政府自然被認定為兇手，加拿大政府更聲稱掌握了確切證據。按正常情況發展，加拿大絕不會善罷甘休，畢竟尼賈爾早已成為加拿大公民，況且錫克教在加拿大勢力雄厚，對政壇亦有影響力。不過，這些假設都是建基於沒有第三國介入。同為美國的「小弟」，印度與加拿大鬧翻，最為頭痛的當然是白宮。手心是肉、手背也是肉，美國目前可說是左右為難。倘若是其他國家實施暗殺行為，即使事不關己，為了助加拿大出頭，美國政府必然會強硬應對，諸如制裁抑或軍事打擊等報復行動，肯定會接踵而來。然而，美國政府今次態度明顯較為軟弱，國務卿布林肯上周五回應時，僅稱「深表關切」，促請印度與加拿大合作調查事件。

本意是想持平、大事化小，惟美國的態度過於軟弱，或弄巧成拙。倘印度政府是兇手，美國的軟弱回應無疑助長印度的氣燄，令印方意識到，只要把守好印度洋，阻止中國勢力南下，其他事情基本可為所欲為，無人能阻。另方面，太軟弱也可能令加拿大等美國傳統盟友失望。畢竟親疏有別，美加關係一直深厚，並非美印這種建基於利益之上的關係可比；況且，假如印度政府是兇手，今次事件無疑是印度主動挑釁且「踩上門」，加國政府若姑息，又如何向國內千千萬萬錫克教徒以及人民交代呢？