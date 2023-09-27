正論：形同生吞殺蟲水　致癌涼果太驚心

中秋將至，一邊食月餅，一邊食「口立濕」，誠為人生一大享受也。然而，本港食安把關兒戲，惹味涼果淪為致癌毒物，市民一口一驚心！本報化驗在市面及網上有售的涼果，駭然發現九成樣本的滴滴涕及亞硝酸鹽含量驚人超標，同生吞殺蟲水和防腐劑無異！

本報記者於柴灣、灣仔及荃灣不同店舖及攤檔，連同網購合共購買10個涼果樣本，當中包括話梅、八仙果、杧果乾、陳皮及金欖，再交予專家檢測其亞硝酸鹽以氮計含量，以及滴滴涕含量。按照美國環境保護署制訂最大的容許污染濃度，亞硝酸鹽以氮計為1ppm；而「香港除害劑最高殘餘限量資料庫」，大部分蔬菜及水果的滴滴涕法定限量為0.05ppm。檢測結果發現，當中9個樣本無論亞硝酸鹽及滴滴涕含量都大幅超標，當中超標最嚴重為網購自山東的杧果乾，亞硝酸鹽超標18.9倍，滴滴涕含量更超標143.8倍！至於同樣網購自山東的金欖樣本，滴滴涕亦超標過百倍，令人咋舌！

滴滴涕為農藥，屬二級致癌物，在許多國家都被禁用，香港亦列為禁用的除害劑之一；亞硝酸鹽則是可引致多種癌症的防腐劑，對人體健康影響巨大。說起滴滴涕，香港人不會陌生，約10年前，本港曾驗出市面有售的黃花魚、鯧魚、紅衫魚、牛肉、豬肉及雞肉，以及蘋果、葡萄等蔬果統統含有滴滴涕，掀起一陣食安恐慌。其後傳媒亦不時揭發，本港有售的蔬菜，滴滴涕含量超標過百倍。今次再在本港輕易購得的涼果之中發現這款致癌農藥大幅超標，反映本港毒食充斥，食安中心敷衍塞責死性不改。

事實上，網購內地貨品已成港人常態，不少人甚至淘寶上癮，由食物、服裝、家具以至日用品也淘個不亦樂乎，貪其價廉物美，種類繁多。然而有得必有失，內地有毒食品亦因此輕易流入本港，致癌涼果不過是當中的冰山一角而已。明乎此，市民購買食品必須留意產地和標籤，盡可能光顧有信譽的商店，否則病從口入，省下的錢也不夠買驚風散，得不償失。

當然，食安中心把關粗疏，形同虛設，以致本港食安警鐘長鳴，早就不是新聞。最近日本排放核污水，別看港府即時禁止10個高危都縣的水產進口，擺出嚴格把關狀，實際上被禁入口的日本食品一次又一次「博懵」運到本港。儘管食安中心聲稱已阻截流出市面，但以其差劣往績觀之，是否真的如此實難令人有信心。君不見，消委會早前才驗出市面包裝醃菜含有昆蟲、粉蟎、毛髮、金屬與塑膠碎片物質，食安中心渾然不知；就連本報都先後揪出多種有毒食品賣通街，包括致癌生蠔、有毒端午糉等等，食安中心懶政失職，彰彰明甚。

美國第3任總統傑弗遜曾有「寧要第四權，不要政府」名言，放諸今日特區非常貼切。民以食為天，食以安為先，食安中心冇心冇肺冇靈魂，懶理公眾健康，不如由本報替市民把關更加可靠。