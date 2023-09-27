娛圈單打：Oppa忽然變月巴　畀人笑佢似大媽

韓劇《繼承者們》長腿Oppa李敏鎬最近頻頻出席世界各地活動，深受粉絲喜愛。之但係，Oppa每次現身都硬是有點怪怪的，究竟哪裏怪呀？係嘞，就係「月巴」！男神塊面又脹又鬆，身形比前大了一個碼，跟全盛期判若兩人！

嗱，咪話減肥係女人終身事業，男人也是一樣！想當年，李敏鎬在《繼》劇光芒四射，無敵大長腿完全屈機，即使富家子愛上窮家女的劇情十分老土，依然一人救全劇，令《繼》劇成為經典。

可惜呀，Oppa此後沒有作品能超越巔峰，退役復出作《The King：永遠的君主》即使再拍「金編」，收視口碑一樣滑鐵盧。Oppa索性轉型拍美劇《柏青哥》，不料外貌身形無復當年勇，面頸連成一體冇下巴，一肥不可收拾，慘被嘲為油膩大媽！

Oppa變月巴，肥到似大媽，真係始料不及！唉，畢竟《繼》劇已經係10年前舊作，Oppa當時只有26歲，現在則是36歲，當真歲月不饒人。不過咁喎，南韓有型大叔有大把，例如42歲《Moving超異能族》男星趙寅成、44歲《鬼怪》男神孔劉，年紀比李敏鎬大一截，一樣Keep得超好，顯見Keep Fit係不為也，非不能也。

咁講啦，南韓娛樂圈競爭激烈，明星都十分自律，相信敏鎬Oppa一時發福，只係剛拍完待播新劇《問問星星吧》放鬆心情所致，只要再有新劇開，好快又會重拾佳態。反觀「香港頂流」姜濤，為了遮掩一身肥肉，不惜在32度高溫戶外環境下穿上厚厚大褸，睇見都中暑，不如減肥更實際。