去年8月時任美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣後，解放軍的環台軍演和戰備警巡就不但常態化，而且規模愈大，抵近台灣愈近。然而，美國和台灣的反應由驚恐而鎮定，從各方面強化抗拒大陸，這令解放軍的軍演和戰備警巡減弱了武統的壓力。之所以如此，原因之一是解放軍的軍演和戰備警巡沒有向台灣大選聚焦，軍事鬥爭與政治鬥爭相脫節，作用自然大減。

台灣將於明年初舉行大選，甚麼人、甚麼黨上台執政，對台灣的前途關係極大、對兩岸關係極大、對統一關係極大、對是武統還是和統關係極大，是台灣社會當前最大的政治，也是大陸的對台工作最須關注的事情，須考慮怎樣利用這個重要的時機和場景，採取哪些「反獨促統」的動作。

事實上，最現成和最有威力的，是把大陸軍演與台灣大選結合起來，以大陸軍演明確發出台灣只有選出主張統一，並在當選後4年任期內與大陸實質上商談統一的人才是正確選擇，才能夠避免兩岸關係發生惡變以及戰爭，這就是用軍事影響政治，聚焦台灣選舉，以此具體達到「反獨促統」的效果，使解放軍的環台軍演、戰備警巡接上台灣地氣，發揮實實在在的作用和威力。如果不接地氣，沒有明確政治目標指向，那麼持續了一年多的軍演、警巡，在世人眼裏就成了純粹的軍演、警巡，成了「為軍演而軍演」、「為警巡而警巡」，失去了最寶貴的政治意義。

不必諱言，在統一大業和對台工作方針中，美國和台灣最害怕的，就是大陸揮出武統利劍，他們也知道以大陸的實力和武力，台灣再怎麼「加強戰備」、「購買軍火」、「調整戰略戰術」，甚至「美國出兵」也無法阻擋大陸武統台灣。因此，大陸的軍演和警巡已讓台灣當局和社會知道「要和平不要戰爭」的重要性，他們也知道只有踐行和統才能避開武統。這樣的心理，大陸大可利用，在武力威懾下喊話台灣選出主張統一的候選人。