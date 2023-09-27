出席杭州亞運會開幕式的外國政要中，敍利亞總統巴沙爾‧阿薩德可說是最特殊、最受注目的一位。受到美西方全面制裁和孤立的他，來一趟中國實在不容易，乘坐的是中國政府安排的國航包機，選擇的是一條周詳計劃的安全途徑，從首都大馬士革啟程，繞道飛經約旦、沙特、巴基斯坦等國，最後才進入中國新疆。為何如此大費周折？防人之心不可無，老美對這位不聽話的敍利亞強人恨之入骨，必欲除之而後快，任何卑劣的事情都做得出，既然中國邀請阿薩德到訪，自然要對其安全負責。

參加亞運會的敍利亞代表團連同旗手在內只有8個人，出場時獲得觀眾雷鳴般的掌聲，如同主場一樣，中國人的善良和正義感由此可見一斑。受盡霸權欺凌和戰火蹂躪的敍利亞，儘管滿目瘡痍，但並沒有被壓垮，中國人感同身受，既同情這個多災多難的國家，也佩服如此堅強不屈的民族。畢竟中國人也曾經遭受同樣苦難，1932年劉長春孤身一人代表中國參加奧運會，反映的正是中國人面對日本侵略的不屈精神。這次敍利亞派出8人代表團參加亞運會，不也是民族自尊的體現嗎？有人形容這個國家「在廢墟中仰望星空」，可謂恰如其分。

所以說，中方邀請阿薩德出席亞運會開幕式，顯然有深刻含意。一是展示對敍利亞的支持，將其重新請到世界舞台；二是表示對美國霸權的蔑視，幫助弱小國家衝破圍堵。老美看在眼裏，恨在心裏，卻無可奈何，中國的事情由自己做主，任何國家都管不着。

見微知著，敍利亞的不屈，正是美國霸權衰落的縮影。這十幾年來，美國出盡九牛二虎之力，並拉攏盟友一起上陣，依然無法壓垮敍利亞，充其量只能做些偷雞摸狗盜取石油的勾當。相反，敍利亞在俄羅斯等國協助之下愈挫愈勇，逐漸從廢墟中站起來。現在和中國建立戰略夥伴關係，更是如同獲得一個強而有力的外援，美國的制裁和打壓又算得了甚麼！

曾幾何時，美國想打誰就打誰，那是何等威風；而如今，美國連敍利亞也收拾不了，又是何等失威。這反映了一個自然規律，物極必反，盛極而衰，美帝霸權大概已經走到盡頭。在百年變局之下，世界正朝多極化方向發展，受壓迫民族紛紛覺醒，發展中國家逐漸崛起，美西方主宰世界的日子一去不復返。