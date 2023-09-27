隨着科技進步，過去一百多年全球各地的交流日益頻繁，跨國界的體育比賽也愈來愈多。而說起國際性運動會，則不得不提古希臘，那時候城邦之間經常兵戎相見，各國後來達成協議，每年7、8月舉辦一次奧運會，期間要停止戰爭。這個著名的「奧林匹克神聖休戰」的精神，亦成為現代國際運動會的理念，以促進世界和平為目標。

但這個理念在現實中卻很難達到，以近日在杭州舉行的第19屆亞運會為例，3名來自中印邊境爭議地區的印度運動員，因簽證問題無法到中國參加比賽，引發兩國外交風波，再次說明體育與政治根本分不開，甚至有可能影響到國家之間的關係。

有趣的是，根據一些生物學學者分析，人類和其他動物都具有攻擊本能，而運動比賽可提供發洩的途徑，有着消弭世界戰爭危險的作用。表面上看，各國運動員在比賽舞台上競技，的確通過公平的比拼釋放了戰鬥力。但從另一個角度來看，大家在對壘的同時，有時反而會因為賽果而製造仇恨。

譬如，足球作為當前最受歡迎的體育運動，許多國家民眾對足球的癡迷，可以說是到了不可收拾的狂熱程度，每次世界盃期間，不僅球場上爭得你死我活，球場外也是熱鬧非凡。一旦出現不如意的賽果，不同國家的球迷就會上街打鬥，令運動比賽促進不同國家、種族間友誼的理念淪為笑話。

更甚的是，恐怖主義分子往往喜歡在國際活動刷存在感，國際運動會不幸地亦成為一些恐怖組織表演的舞台。在1972年西德慕尼黑奧運會上，一個恐怖組織就在奧運村發動震驚全球的流血事件，殘殺11名以色列代表團成員。這也說明國際性體育比賽促進各國和平的願望，還有很長的道路要走。