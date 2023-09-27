有國際通訊社傳出消息，不願透露姓名的人士指出，美國與越南正就冷戰以來最大規模的軍售展開協商，而這有可能是一批F16戰機，以及相關必要的軍事融資條款。白宮與越南外交部對此項訊息都沒有任何回應，而萬一成真，恐將為越南與中國關係投下震撼彈。

智庫太平洋論壇海事安全主任歐丹尼爾說：「越南正在發展不對稱防禦能力，但希望不會引發中國的反應，這是一種微妙的平衡。」他認為華盛頓應將資助中東地區的軍事開支轉移到印太地區：「像越南、菲律賓和台灣這樣的夥伴國家，讓他們能夠承擔他們需要對抗中國的軍備費用。」

講的似乎煞有介事，但若回歸現實層面考量，會發現該通訊社這個新聞，很可能是一種美式的認知作戰，目的就是挑撥中國與越南之間的關係，讓兩國彼此猜忌，最後形成對抗局面。

越南超過八成軍事武器來自俄羅斯，整個體系和美式系統完全不同，若真要採用F16，相關的後勤維修、戰術訓練都要重新建構，還得維持兩種截然不同的彈藥，這對越南這樣經濟上剛起步的國家來說，必然是沉重的負擔。而若只是承接美軍淘汰的舊款F16，戰力恐難和解放軍新型戰機匹敵，若想像台灣一樣購買F16V新機，則台灣接機都呈現延宕狀態，越南想要獲得戰力，更不知是何年何月。更重要的是，越南深知只要美越關係出現變化，這批武器立刻會淪為孤兒，傳統上對美國存有疑忌的越南，應該也對依賴美國有所保留。

事實是越南仍持續和俄羅斯洽購新式武器，只是礙於美國的禁令呈現僵局。所以，美國此時刻意釋放這消息，與其說是協助越南，無寧說是分化離間，中越是否上當，就看高層的智慧了。