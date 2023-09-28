正論：毒品氾濫騙案多　罪惡之都是香江

香港號稱武官治港，特首、保安局局長均為執法部門出身，理應為香港帶來清新風氣，然而事與願違，罪案數字節節上升。今年首8個月本港錄得的罪案數字達58,453宗，較去年同期急增34.6%，顯見治安急劇惡化，市民人心惶惶，難怪紛紛用腳投票，走得都走。

轟動全港的JPEX懷疑詐騙案，幕後黑手仍未落網，儘管當局目前已拘捕15人，涉款近15億元，但被捕人士顯然都是「行先死先」的蝦兵蟹將，整個集團仍然屹立不倒，甚至氣燄囂張，除了堅稱仍然正常運作，更推出另一款產品企圖騙多一筆，堪稱對本港執法部門明目張膽的嘲諷。實際上，今年首8個月本港的詐騙案達到25,521宗，按年大升52.2%，佔整體罪案的43.7%。說香港淪為不折不扣的詐騙之都，絕非誇張。

這還不止，粵港澳三地每年都會舉行大規模聯合反罪惡行動，今年也不例外，香港執法部門在6月12日至本月21日期間進行「雷霆2023」，期間拘捕6,400人，年齡最細只有10歲，行動中檢獲的現金、毒品和涉及非法活動的物品總值約4.1億元，其中毒品達逾3.5億元，佔整體約85%，反映本港毒品活動極之猖獗，已成粵港澳所有犯罪活動的主流。

別看打擊罪案行動「係威係勢」，實際上行禮如儀，一陣風過後便無以為繼，黑幫繼續橫行，製毒販毒繼續如入無人之境。這樣說絕非無的放矢，香港早被聯合國列為國際毒品中轉站，臭名遠播。單是今年上半年，可卡因、大麻、海洛英等毒品的檢獲量，便錄得七成至2.7倍的升幅，非常驚人。昨日本港有3歲女童被揭發誤食冰毒，令人咋舌！而日前本港法庭剛完成一宗販毒案的判決，被告案發時年僅15歲，最終被重判入獄11年，前途盡毀。

本報早就不斷提醒，黑幫專門向未成年人埋手，以「養雀仔」等方式利誘他們運毒販毒，並以「未成年被捕也不會重判」等理由誤導青少年。事實證明，未成年人販毒一樣會被重判，可悲是他們只是黑幫的「替死鬼」，真正的幕後黑手逍遙法外。執法部門掃毒流於表面，永遠不會傷及黑幫筋骨，利益鏈紋風不動，只知高高舉起輕輕放下，如此掃毒怎麼可能有好結果？

更不必說，本港暴力案件、行劫案件、風化案件同樣不絕如縷，南亞治安毒瘤擔當了非常不光彩的角色。單是近期，既有南韓女遊客在港鐵站內被南亞色魔非禮，尖沙咀又有奢侈品店遭南亞兵團洗劫，當中兩名南亞匪年僅10歲和14歲，堪稱膽大包天。至於南亞假難民勾結本地黑幫充當刀手更是屢見不鮮，街頭仇殺此起彼落，令人心驚膽戰。

香港淪為詐騙之都、販毒中心、暴力城市、國際大刀會，偏偏高官不以為恥，反而忙不迭開脫，不是說詐騙案急升非香港獨有，就是強調整體罪案增加是因為社會復常，總之千錯萬錯，責任一定不是執法部門打擊罪案不力。連港府都把頭埋在沙堆，香港愈來愈不宜居，移民潮絡繹不絕，豈是無因！