百歲老人基辛格退出政治舞台已久，至今仍時刻關注着國際局勢尤其是中美關係。他日前在參與一場國際對話時指出，當今國際關係中不能忽略中國，真正國際化、全球化的進程中，不能夠沒有中國的參與。這才是大實話，現今美國政壇充斥激進極端的聲音，缺少的正是這種理智溫和的聲音。基辛格曾經坦言，美國人一直認為自己的想法是正義的，「我們期望自己的觀點能佔上風，是因為我們認為這些觀點本身應佔主導地位。」但他認為，中國等國家對此並不買帳。

沒錯，美國最大毛病就是傲慢自大，而不僅僅是自詡正義。他們認為自己是佔據道德高地的「上帝的選民」，是所謂的「山巔之城」，其價值觀、政治制度和歷史是獨一無二的，值得所有國家欽佩和學習，誰不聽話誰就是大逆不道。但眾所周知，美國至今只有短短200多年歷史，只因擁有獨特地理位置，在兩次世界大戰中發了戰爭財，才一躍成為超級強國。相對於擁有5,000年歷史的中華文明，美國可以說是歷史短暫、文化淺薄的國家，卻要求中國跟隨他們那一套，不是很可笑嗎？

無可否認，美國的確創造過不少經濟奇迹，尤其在科技創新方面為世界作出重大貢獻，曾經是許多發展中國家學習和模仿的榜樣。但時移世易，隨着美國霸權逐漸墮落，再也不是那個令人嚮往的「民主燈塔」，反而成為世界最大亂源。阿富汗、伊拉克、敍利亞、利比亞乃至烏克蘭的戰火，哪次不是美國挑起？古巴、北韓、伊朗、委內瑞拉等數十個國家遭受的經濟制裁和人民承受的苦難，哪些不是美國造成？

即使在國內，美國也是亂象叢生。金權政治、政黨惡鬥、社會撕裂、槍械暴力、毒品氾濫、種族歧視、貧富懸殊……這樣的國家還敢自詡正義，連基辛格也覺得難為情。面對美國霸權，有些國家甘願充當附庸，替其搖旗吶喊；有些國家敢怒不敢言，只能任其擺布。但有些國家則不吃這一套，例如中國、俄羅斯和北韓等。

很明顯，美國整體實力大不如前，這個自詡正義的國家正從「山巔」迅速滑落。如果老美學懂與其他國家平等相待，也許還能獲得多數國家尊重，保住世界老大地位；如果依然盛氣凌人，堅持「從實力地位出發」，則只能自我孤立，遲早被世界唾棄。