美國大選明年舉行，目前仍是拜登對決特朗普。二人的民調支持度一直十分接近，然而近日驚現離奇改變。《華盛頓郵報》和美國廣播公司最新民調顯示，若今日舉行總統選舉，特朗普的支持率達到52%，拋離拜登多達10個百分點。

受訪者最不滿是拜登的經濟政策，多達四成四人表示，他們的財務狀況在拜登上任後明顯惡化，這一比例是兩個傳媒機構自1986年進行同類民調以來的新高。此外，人們就華府大舉援助烏克蘭亦漸生懷疑，同時有不少人認為年過八旬的拜登不宜續任總統。這樣的結果可說合情合理。事實上，拜登經常出狀況，不是仆親就是魂遊，再不然就是語無倫次，說他健康毫無問題、仍適合出任總統，不僅美國人不信，全世界同樣有疑慮。至於經濟惡化更是拜登無能的明證，激進加息令多間銀行爆雷，對中國實施貿易戰及科技制裁，更是傷敵一千自損八百。貿易戰對中國加徵的關稅，實際轉嫁予美國消費者承受；科技戰則令美國半導體企業盈利受損，至今無法找到第二個市場彌補。

再說，目前美國經濟危機重重，汽車工人聯合會發起大罷工，要求4年加薪46%並減少工時，資方當然不可能答應，雙方仍在僵持，外界預計工潮遲遲未能落幕，將提高美國經濟在今年底或明年初陷入衰退的機率。更須指出，美國學生貸款造成的財赤已接近GDP的8%，這對於以債養債的美國來說絕對是沉重負擔。惟資助大學教育一直是民主黨主打政策，這筆開銷只能有增無減。

反觀特朗普執政時期是美國經濟顯著增長、美股狂升時期，跟今日不可同日而語。橫豎都是兩個爛橙之選，美國人寧要瘋老頭不要糟老頭，實在不難明白。