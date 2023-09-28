美國終於有了自己的高速鐵路，由佛羅里達州的邁阿密到奧蘭多，全長378公里。該鐵路宣稱時速最高可達200公里，實際上，區區300多公里的路程，要走3.5小時，到達某些跨江跨河路段，如果有船隻經過，列車還要停在岸邊等候，故平均每小時只能走108公里。

香港青嶼幹線的高速公路，最高時速限制亦達110公里，而美國高鐵每小時只能走108公里，比駕車還慢，真讓人哭笑不得。但即便如是，不少住在佛州的居民已經感到十分幸福，因為當地雖然有高速公路，卻經常堵車，很多司機吐槽，說在公路上行駛，時速只能在40至50公里左右，所謂的高速公路，只是徒有虛名，如今高鐵開通，畢竟能多添一項出行的選擇。

美國的高鐵雖然速度不高，但因管理混亂，故甫一通車就發生意外，造成一人死亡。今日的美利堅，政府無能、管治混亂，很多現象都已成為國際笑柄。白宮主人拜登並不完全是個糊塗蟲，有時候也十分清醒，在今年7月的一次競選籌款活動中，他便提醒國人：「我們曾擁有世界第一的基礎設施，（但現在）我們排名第14位……中國過去是第17或第16位，現在是第2位，怎麼回事？有點不對勁。」

現實又何止是「有點不對勁」，簡直是十分不對勁。中國的高速鐵路早已星羅棋布、穿州過縣，相反，堂堂的美利堅國，到今天才建成第一條高鐵，而實際速度卻還慢於駕車，委實有點匪夷所思。美國本土基建落後，自顧尚且不暇，但為了抗衡中國的「一帶一路」，還特意聯絡好些國家，要大搞鐵路、公路建設。到頭來各項工程即使勉強建成，恐怕也會像佛州高鐵一樣，不倫不類，徒然惹人笑話。