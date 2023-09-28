英國廣播公司（BBC）最近發表文章，表面上探討網絡演算法如何令現實世界雞犬不寧，惟明眼人不難看出，通篇針對的其實就是抖音國際版TikTok。英國人將網絡上自虐或害人的所謂「挑戰」都算到TikTok頭上，莫非自欺欺人後，世界就會雞犬很寧？

BBC的文章聰明地劈頭第一句便引述有調查指，TikTok在網絡上掀起了若干狂熱現象，助長了現實世界中的反社會行為，隨後列舉有人召集洗劫倫敦牛津街、法國總統馬克龍點名TikTok有助長法國騷亂之嫌等事件。然而這只是點出了TikTok木秀於林，文章對問題核心仍是知其然而不知其所以然。

即使沒有看過日本精神科醫師和田秀樹分析人們上網成癮的著作，也會知道網民一般不會只有一種社交平台戶口，「各款軟體的使用者難免會有所重複」。縱然上述文章借玩家之口說：「在TikTok上載一條視頻可以被播放幾百萬次，我發同一條視頻到Instagram，最多會有200人收看。這都拜TikTok的演算法所賜。」惟如何證實參與害人害己所謂「挑戰」的人士，不是來自後者那200個觀看次數呢？憑引述法國小鎮沙蒂永的鎮長所說：「騷亂爆發後，TikTok成為了一件工具」？那麼，馬克龍同時點名了Snapchat，又應該如何看待？

BBC討論網絡演算法引發現實世界的亂象，既不懂批評Google將黑暴歌當國歌，又看不到有人想出種種害人玩意，同時竟又有人蠢得躍躍欲試，不可謂不粗疏。英裔作家Andrew Keen在分析互聯網亂象的著作中早說了：「伴隨着網絡的繁盛，愚昧和低品味，個人主義和極權統治也大量湧現。」問題是否出在美國人發明的網絡？你去問老大哥。